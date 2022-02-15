Türkiye Gazetesi

Serdar Ortaç, önceki akşam Kıbrıs’ta sahne almış ve sahne öncesi basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları cevaplamıştı.

VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Serdar Ortaç, bir muhabirin “Allah geçinden versin fakat, vasiyetinizi kime bırakmak istersiniz düşündünüz mü?” Sorusuna ise, "Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim. 40 milyon TL değerinde bir evim var. Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum." cevabını verdi.

SEREN SERENGİL ZEHİRLENDİĞİNİ AÇIKLADI

Röportaj sonrası sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Serdar Ortaç’tan konser bitiminde kötü bir haber geldi. Seren Serengil, Serdar Ortaç'ın zehirlendiğini duyurdu.

ARTO'DAN SERDAR ORTAÇ'A SİTEM

Serdar Ortaç'ın zehirlendiğini duyan Arto; "Bu kadar değerli bir insanın kendine bakmayışı üzüntü verici. Freni boşalmış kamyon gibisin, çok değerli bir adamsın." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Kıbrıs’ta verdiği konser öncesi vasiyetini açıkladı.

Serdar Ortaç’a ünlü oyuncu Zafer Algöz’den tepki! Serdar Ortaç, Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından Beşiktaş’a yönelik sözleri taraftarlardan tepki çekmişti. Bir tepkide ünlü oyuncu Zafer Algöz’den geldi. Algöz sosyal medya hesabından, “"Varlığından bir fayda görmedik. Yokluğu bizim için kazançtır" paylaşımında bulundu.