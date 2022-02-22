Türkiye Gazetesi

Kuşadalı Caz sanatçısı, Ahmet Muvaffak Falay 92 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye’de Mafi, Avrupa ve ABD’de Maffy olarak adlandırılan 1930 doğumlu Kuşadalı Türk müzisyen Ahmet Muvaffak Falay, bu sabah hayata gözlerini yumdu.

6 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Falay, yaklaşık 6 aydır beyninde çıkan tümör yüzünden İstanbul'da bir tıp merkezinde tedavi görüyordu. İstanbul'dan yarın sabah saatlerinde Kuşadası'na getirilecek olan Falay'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

EN BÜYÜK İSTEĞİ YETENEKLİ GENÇ TROMPETÇİLER YETİŞTİRMEKTİ

1930 yılında Kuşadası'nda doğan ve 1942 yılında Kuşadası bandosunda ünlü şef Halil Bereket ile birlikte başladığı müzik hayatında çok büyük başarılara imza atan Falay, daha sonra 1956’da aldığı davet üzerine yurtdışına çıkmış, 1964’ten beri İsveç’te yaşamaya başlamıştı. Dünyaca ünlü trompetçi Falay, "Bu yaştan sonra tek isteğim sakin bir yere yerleşip, Türk ezgilerini armonize etmek ve yetenekli genç trompetçileri yetiştirmek. Kuşadası'na dönmeyi düşünüyorum" demişti.

AHMET MUVAFFAK KALAY KİMDİR?

1930 yılında İzmir’de doğan caz müzisyeni Ahmet Muvaffak Falay Türk caz trompetçisidir. Ankara Konservatuvarı'nda 7 yıl trompet ve piyano çalıştı. Lakabı Maffy'dir. Müzik hayatında çok büyük başarılara imza atan Maffy Falay, dünyaca ünlü caz trompetçisi Dizzy Gillespie’yi Türkiye'ye ilk gelişinde karşılayan isimler arasında yer aldı. 1956’da Ankara’ya geldiğinde dinlediği Muvaffak Falay’ı, dönemin en ünlü trompetçilerinden Miles Davis ve Roy Eldridge ile kıyaslanabilir seviyede bir trompetçi olarak nitelemesi büyük yankıya neden olmuştu. Falay'a 2005 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 12. İstanbul Caz Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü verilmiş, ayrıca 2011 yılında doğduğu Kuşadası’na sanatçının bir heykeli dikilmişti.

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