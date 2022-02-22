Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy Yeşilköy'deki restoranında gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. 27 Ocak'ta mekanını basan kişilerce gerçekleştirilen saldırıda, kendisine isabet eden 7 kurşunla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü, günlerce ülke gündeminin en sıcak konuları arasında yer aldı. Bu süreçte zor günler geçiren Ece Erken, eşinin yasını tutarken bir yandan da Seyhan Soylu ve Nihat Doğan hakkında şikayette bulundu.

ŞİKAYETÇİ OLDU, YİNE DURMADI

Kendisine yöneltilen ‘aileye uğursuz geldi’ ‘net açıklama yağmıyor’ ‘kaç para için öldürüldü’ gibi ifadeler için şikayette bulunduğu öne sürülen Erken, Soylu ve Doğan hakkında 1 ay koruma kararı çıkarttı. Ancak buna rağmen durmak bilmeyen Soylu, bu kez de Mahmutyazıcıoğlu’nun mirası hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

"3-5 MİLYON DOLAR BORCU VARDI"

Vereceği haberi Ece Erken’in bile bilmediğini ve kendisinden öğreneceğini öne süren Seyhan Soylu, sunucusu olduğu programda şu ifadeleri kullandı:

“Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kalan mirası toplam olarak 15-20 milyon dolar. Bu servet dışında da hukuki olarak takip ettiği işlerden yaklaşık olarak 25-30 milyon dolar bir gelir bekliyordu. Ama yapmış olduğu başka işlerden de piyasaya 3-5 milyon dolar borcu vardı. Bu parayı nereye yatırdı, kimlerle yedi? Orayı bilmiyorum"

"ÜÇTE BİRİ ECE'NİN, ÜÇTE İKİSİ ÇOCUKLARIN"

Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli’nin eşi hayattayken açtığı 2 dava olduğunu iddia eden Soylu, "Diyelim ki 15 milyon dolar para kaldı. İlk kez açıklıyorum. Benan Hanım eşinden ayrıldıktan sonra açmış olduğu 2 dava vardı. Biri boşanma davası diğeri de mal rejimi davası. Bu dava devam etmekte" şeklinde konuştu.

Çarpıcı açıklamalarına devam eden Soylu, Kocadereli’nin mirasa tedbir koydurduğunu belirterek açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

"Devam eden davanın olması, 15 milyon doların yarısı hukuki olarak Benan Hanım'a gideceği anlamına geliyor. Benan Hanım mirasa tedbir koydurdu çünkü hâlâ sonuçlanmamış bir dava var. Geriye kalan 7,5 milyon dolardan piyasaya rücu eden 5 milyon dolarlık borç düşülünce kalan 2,5 milyon doların üçte biri Ece’nin. Üçte ikisi ise çocukların.”

"EŞİNİ SEVİYORSAN REDDİ MİRAS YAP"

Avukat Gizem Köstem ise "Aslında dörtte birdir o oran. Eşe dörtte biri kalıyor. Kalanı da çocuklarına" derken Seyhan Soylu özür dileyerek açıklamasını düzeltti.

Seyhan Soylu bunun üzerine "Bu da yaklaşık 600 bin dolar. Ece Erken eşini seviyorsan reddi miras yap demiştim. Herhalde Allah sesimi duydu. Eğer Ece miras reddi yapmazsa Ece’nin de mallarına haciz konabilir. Ece kocasının borçlarını benden öğreniyor şu anda" yorumunda bulundu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismi Seccad Yeşil tutuklandı Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismi Seccad Yeşil tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

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