Türkiye Gazetesi

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü ve Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olarak bilinen Alpay Kazan hayatını kaybetti. Acı haberi ise eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Kazan’ın cenazenin 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kalkacağı belirtildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Başımız sağolsun Alpay Kazan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözleriyle acı haberi duyurdu.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Acun Ilıcalı'nın çok yakını olan Alpay Kazan için Fenerbahçeli taraftarlar da peş peşe başsağlığı mesajı yayınladı.