Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın alzheimer olduğunu açıklayan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a, Abacı'dan cevap geldi. Abacı, sağlık durumu hakkında bilgi vererek iddiaları yalanladı.

“HİÇBİR PROBLEMİM YOK”

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Muazzez Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğunu iddia etmiş, usta sanatçının sevenlerini endişelendirmişti. Çıkan haberlerin ardından Abacı şu açıklamayı yaptı:

“Allah’ıma şükürler olsun kızım Saba, Torunum Sera ile son derece mutluyuz, şu an sağlık olarak aslan gibiyim. Allah’ıma şükür hiçbir problemim yok. Sadece ülkemi ve dostlarımı özledim. Yakında onlarla da hasret gidereceğim. Bu haberi okuyup endişelenen tüm dostlarıma ve sevenlerime buradan selam ediyorum. Zaten Nisan ayı içinde Türkiye’ye dönüp müzik çalışmalarıma yeniden başlayacağım.”

Muazzez Abacı

Abacı'nın menajeri de söylentileri yalanlayarak, "Sayın Muazzez Abacı'nın sağlık durumu gayet iyi olup, en yakın zamanda Türkiye'ye dönerek, sahne çalışmalarına devam edecektir. Bu süreçte bilgi almak için arayan siyaset, sanat ve medya dünyasından dostlarımıza ve kamuoyuna teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımla..." dedi.

Usta sanatçı Muazzez Abacı’dan kötü haber Usta sanatçı Muazzez Abacı’dan kötü haber geldi. Türk Sanat müziğinin yaşayan efsanesi Abacı’ya alzheimer teşhisi konulduğu iddia edildi. Bu haber sanatçının sevenlerini derinden üzdü.

Usta sanatçı Muazzez Abacı taburcu oldu Evinde geçirdiği kaza sonucu ayağı 3 yerden kırılan ve ameliyat olan usta sanatçı Muazzez Abacı, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Sedyeyle hastaneden ayrılan Abacı, 4 hafta daha yürüyemeyecek.