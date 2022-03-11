Türkiye Gazetesi

Seda Sayan hayatına tam 6 evlilik sığdırdı. Ünlü şarkıcı daha önce artık evlenmeyi düşünmediğini söylemişti ancak Sayan, tekrar nikah masasına oturuyor. Sayan’ın 7. kez evlilik kararı alması magazin dünyasının gündemine oturdu.

HAZIRLIKLARA BAŞLADI

59 yaşındaki şarkıcı, birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten’in evlilik teklifine ‘evet’ dedi. Daha önce 6 kez nikah masasına oturan sayan kendisinden 25 yaş küçük Ökten ile evlilik hazırlıklarına başladı.

‘EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ’

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim" demişti.

Seda Sayan - Çağlar Ökten

ALTI KEZ EVLENDİ

Seda Sayan, Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlendi, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den ise 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik yaşayan Sayan, üçüncü eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Seda Sayan daha sonra futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Türkücü Nihat Doğan ile bir dönem evliliğin eşiğinden dönen Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008’de evlendi, Şubat 2010’da boşandı.

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Müzisyen Çağlar Ökten Mersin’de doğdu. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir. 7 yaşından beri şarkı söyleyen Ökten, sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonunda başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor.

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