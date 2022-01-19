Türkiye Gazetesi

Hesabını aktif bir şekilde kullanan ve Instagram’da paylaştığı fotoğraflara yaptığı filtrelerle dikkat çeken Seda Sayan ile sosyal medya fenomeni Mia’nın benzerliği çok konuşuldu.

KLONLANMIŞ GİBİLER

Takipçiler iki ismin fotoğraflarını bir araya getirerek karşılaştırma yaptı. Paylaşımların altına “Klonlanmış gibiler” , “Seda Sayan imaj değiştirdi sandım”, “Hangisi Seda” tarzında yorumlar geldi. Bazı kişiler ise estetik konusuna gönderme yaparak, “Hepsi birbirinin aynısı, botoks dolgu” sağolsun dedi.

Sosyal medya fenomeni Mia - Seda Sayan

Ünlü sunucu Seda Sayan'a özendi... Paylaşımı şoke etti Ünlü sunucu Serap Paköz sosyal medya hesabından bir tür cilt germe işlemi olan ' Fransız Askısı' yaptırdığını açıkladı.

Seda Sayan eleştiri oklarının hedefi oldu Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu TV8’de ekranlara gelen Yemekteyiz programıyla çok sevilmiş, ancak beklenmedik bir kararla programın sunuculuğuna Seda Sayan getirilmişti.