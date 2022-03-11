Türkiye Gazetesi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Erdal Özyağcılar, katıldığı bir TV programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Erdal Özyağcılar'ın açıklamaları...",

"Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Erdal Özyağcılar, Cansu Canan'ın sunduğu 40 adlı programda kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Sanat ve tiyatro üzerine konuşan, ayrıca oyunculuk kariyerinden de bahseden Özyağcılar, usta oyuncu Kemal Sunal hakkında söyledikleriyle gündeme bomba gibi düştü. Aralarda köfte yemeğe kaçardık kostümlerimizle Beşiktaş'a. Bayağı cimriydi, kimseye bir şey ısmarlamazdı, bir tek bana ısmarlardı. Kemal'in garip bir havası vardı biliyor musun, daha farklı, içe dönük, samimi... Oyunculuğu da çok iyiydi. Kemal diyelim. Kemal Sunal." şeklinde konuştu."

Kemal Sunal filminden etkilendi: Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek kazanıyor Bir vatandaş, Kemal Sunal'ın Şark Bülbül'ü filminden etkilenerek, "stres koçluğu" adı altında dayak yiyerek para kazanır hale geldi. Hasan Rıza Günay isimli vatandaş, 11 yıldır stres atmak isteyenlerin tekme ve tokatları sonrası elde ettiği para ile geçiniyor.

Kemal Sunal’ın Keriz filmini oynadığı Gücünkaya köyünde Yeşilçam izleri Yönetmenliğini Kartal Tibet'in, yapımcılığını ise Türker İnanoğlu'nun üstlendiği ve 1985 yılında Aksaray’ın Gücünkaya köyünde Kemal Sunal ile Perihan Savaş’ın başrolünü paylaştığı “Keriz” filminin ve Yeşilçam’ın izleri hala görülebiliyor.

Kemal Sunal’ın 'Korkusuz Korkak' filmi Gaziantep’te gerçek oldu Gaziantep’te yaşayan Ayşe Şahin hastalanınca ,Yeşilçam'ın unutulmaz oyunculardan Kemal Sunal’ın başrolünü oynadığı Korkusuz Korkak filmini aratmayan olaylar yaşadı. Koronavirüs testi yapılan Ayşe Şahin ve ailesinden temas ettiği 19 kişi evlerinde karantinaya alınırken, günler sonra gelen telefonda, test sonuçlarının karıştığı belirtildi.