Türkiye Gazetesi

TV8'de yayınlanan ve milyonları ekran başına kilitleyen Survivor, bu sezon "All Star - Ünlüler Gönüllüler" olarak yayınlanıyor. Programa dair merak edilen birçok konunun yanı sıra son zamanlarda gündemi meşgul eden isim ise Semih Öztürk oldu. Son birkaç programda yer almayan Öztürk'ün Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu iddia edilirken, Öztürk'e dair yeni bir açıklama geldi.

SEMİH ÖZTÜRK KOVULDU MU?

Acun Ilıcalı'nın yakın dostu olan ve bir süredir kanser tedavisi gören Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Ilıcalı, ölüm haberiyle adeta yıkılırken sosyal medyadan yapılan bir paylaşımla şoke oldu. Yıllar önce ekranlara gelen 'Ütopya' yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında Semih Öztürk ile evlenen Kurretülayn Matur'un Twitter'dan yaptığı ve ardından sildiği paylaşım sonrası Semih Öztürk Survivor Ekstra programında yer almadı.

Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur

"HERKESİ AFFETTİM, BİR SENİ AFFEDEMEDİM"

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Matur, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim. İki dudağımın arasından çıkmıyor 'helal olsun'. Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor" dedi. Kurretülayn Matur'un bu paylaşımını Alpay Kazan için yaptığı ileri sürüldü.

"ÖZEL SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ..."

Semih Öztürk'ün karısının Alpay Kazan paylaşımının Acun Ilıcalı'yı kızdırdığı iddiası gündeme geldi. Semih Öztürk'ün bu paylaşım sonrası kovulduğu konuşulurken merak edilen konuya dair haberi Furkan Dede verdi. Furkan Dede açıklamasında "Semih Öztürk bazı yaşanan özel sebeplerden ötürü bu sezonda bizimle birlikte olamayacak" dedi.

Sosyal medyayı sallayan iddia: Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk'ün işine son mu verildi? Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’un Twitter hesabından paylaştığı yazı sosyal medyada çok konuşuldu. Matur paylaşımında “Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim” ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın Acun Ilıcalı’nın ölen arkadaşı Alpay Kazan için yazıldığı iddia edildi. Söz konusu olaylardan sonra Semih Öztürk’ün programa çıkmaması, ‘Acun Ilıcalı, Semih Öztürk’ün işine son verdi’ şeklinde yorumlandı.