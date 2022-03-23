Türkiye Gazetesi

Alışveriş tutkusu çok kez gündem olan ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un bir alışveriş günü daha gündem oldu. Modacı Gülşah Saraçoğlu ile birlikte Nişantaşı'nda alışverişe çıkan Ersoy, 3 saatte 250 bin liralık harcama yaptı.

KONSERLERE HAZIRLIK ALIŞVERİŞİ

Snop magazinde yer alan habere göre; Yaz konserleri öncesi kıyafet alışverişine çıkan Bülent Ersoy, bir tekstil mağazasına girdi. 3 saat boyunca kumaş seçen Ersoy'a; Cenk Tezer ve Gülşah Saraçoğlu eşlik etti. Tezer, "Geometrik blok, sıra dışı canlı renk kombinleriyle lüks ve ihtişamı yansıtan desenler tekrardan sürdürülebilir modaya dahil oluyor. Hem kült hem de bir o kadar zamansız moda olan bu desenleri sadece bu yaz değil tüm zamanlar görebileceğimiz anlamına geliyor" dedi.

Cenk Tezer'in yönlendirmeleri doğrultusunda 3 saat içerisinde alışverişini tamamlayan ve bir çok kıyafet tasarlatmak için tam 200 metre kumaş satın alan ünlü sanatçı mağazaya yaklaşık 250 bin lira ödedi.

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