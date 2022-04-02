Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında hafta içi her gün Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ekranlarda olan ünlü sunucu sosyal medya hesabında yayınladığı son pozuyla farklı imajını gösterdi.

Milyonların sevgisini kazanan sunucu, yılların birikimiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Araştırmacı gazeteci de olan Müge Anlı, kariyerinin yanı sıra son dönemde açtığı sosyal medya hesabıyla da gündem olmuştu.

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Instagram hesabında yayınladığı hemen hemen her pozuyla konuşulan ünlü isim, çok konuşulan fotoğraflarının arasına bir yenisini daha ekledi. Müge Anlı, program sonrası çektirdiği pozla çok konuşuldu. Anlı, üzerinde spor kıyafetlerin olduğu kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü sunucu son fotoğrafıyla farklı imajını da gözler önüne sermiş oldu. İşte o kare…

Müge Anlı

Müge Anlı'yı çileden çıkaran silah savunması: Meraklıysan git ülkeni koru Müge Anlı, 5 yıldır kayıp olan 13 yaşındaki Celal Seyit'in kaybolmasını araştırırken, konuya ilişkin yayına katılan bir Suriyeli vatandaşın, silahla ilgili sözleri karşısında çileden çıkarak, "Silaha meraklıysan git ülkeni koru" sözleriyle tepki verdi.

Arif Verimli’den zehir zemberek açıklamalar: Müge Anlı durumu yönetemedi... Benim için onun bir kıymeti yok artık! Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Prof. Dr. Arif Verimli, anlaşmazlık sonucunda programdan ayrılmıştı. Dr. Verimli aylar sonra Yasemin Özçelik'in YouTube programında Müge Anlı ve Şevki Sözen ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Müge Anlı çileden çıktı! Yaptıklarını bir bir anlattı 5 aydır kayıp olarak aranan 71 yaşındaki Dursun Zehir'in nerede olduğuna dair araştırmalar sürerken kızı gözaltına alınmıştı. Müge Anlı'nın programında işlenen olaya ilişkin bu defa yayına Zehir'in torunu katıldı. Anlattıklarıyla Anlı'yı sinirlendiren torun, sunucuyu deyim yerindeyse çileden çıkardı.