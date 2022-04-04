Türkiye Gazetesi

Survivor 2022'nin en çok konuşulan isimlerinden olan Evrim Keklik, dün akşam yarışmaya başarılı performansı ile adeta damga vurdu. Çıktığı 5 oyunu da alan Evrim, gösterdiği performans ile hem takımına galibiyeti getirdi hem de sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Milyonları ekran başına kilitleyen yarışmada geçtiğimiz günlerde düzenlenen birleşme partisinde Edis konser vermişti. O partiden karşı karşıya gelen ve bir süre birlikte dans eden Edis ve yarışmacı Evrim Keklik hakkındaki gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi.

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Survivor'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen birleşme partisine katılan Edis, şarkılarıyla hem ekran başındakileri hem de Survivor All Star yarışmacılarını mest etmiş, kulakların pasını silmişti. Edis'in Survivor yarışmacısı olan Evrim Keklik'le yıllar önce başrollerini Zeynep Dörtkardeşler, Cem Kılıç ve Ceyda Tepeliler'in paylaştığı Dinle Sevgili dizisinde yer aldıkları ortaya çıktı.

Seda Akgül değişimiyle şoka soktu: Son hali Survivor Sude’ye benzetildi Seda Akgül değişimiyle şaşırttı. Instagram’ı aktif kullanan Akgül, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla herkesi şoka soktu. Ünlü sunucuyu görenler Survivor yarışmacısı Sude’ye benzetti.

Survivor’da Nagihan Karadere’nin evlat hasreti! Ağlayarak isyan etti: Babası bilerek yapıyor Survivor All Star'ın yeni bölümü dün akşam ekranlara geldi. İletişim ödülünde gözyaşları sel olurken, ödülü kazanan yarışmacılar arasında olan Nagihan kızının yıllar önceki fotoğrafını görünce eski eşine ateş püskürdü. Kızının şu anki halini görmek isteyen Nagihan, eski eşine sitem ederek gözyaşları içinde “Babası bilerek yapıyor. Ben kızımın son halini görmek istiyorum.”