Türkiye Gazetesi

Türk dizi tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisi yıllar sonra bile konuşulmaya devam ediyor. Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Süleyman Çakır bu sene de ölüm yıldönümü sebebiyle gündem oldu. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri, senaryo gereği dizide 18 yıl önce bugün hayatını kaybetmişti.

SÜLEYMAN ÇAKIR NEDEN ÖLDÜ?

Oktay Karaca tarafından hayat verilen Süleyman Çakır, dizinin 43. bölümünde vurulmuş, 45. bölümünde hayatını kaybetmişti. Bu yıl da gelenek bozulmadı. Her yıl 8 Nisan'da olduğu gibi bu yıl da Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakteri Süleyman Çakır 18. ölüm yıldönümünde anılıyor. Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek hayatını kaybetmişti. Çakır’ı hayranları bu yıl da anıyor. Twitter’da Süleyman Çakır trend listesinde ilk sırada yer alıyor.

OKTAY KARNARCA’DAN SÜLEYMAN ÇAKIR PAYLAŞIMI

Süleyman Çakır’ın 18. ölüm yıldönümünde Oktay Kaynarca’da canlandırdığı karakter hakkında bir paylaşımda bulundu. Çakır, paylaşımında Süleyman Çakır’ın 18’nci ölüm yıldönümünde unutmayan, unutturmayan sevenlerine başsağlığı, rahmetliye Allah’tan rahmet diliyorum” yazdı.

Oktay Kaynarca'nın Instagram paylaşımı...

SÜLEYMAN ÇAKIR'IN HAFIZALARA KAZINAN SÖZLERİ

Ya yanımda dur ya ardımda ama karşımda durma karşımda durunca göremiyorum önümü kapatıyorsun.

Bizim bir adımız var, ezanla kondu, selayla silinir. Biz iki günlük adamlara isim sildirmeyiz.

Paranı kaybedersen geri kazanırsın, gücünü kaybedersen geri alırsın, namını kaybedersen her şeyini kaybedersin.

Geldiğim yerlere planlarla gelmedim. vura vura, kıra kıra, yıka yıka, yıkıla yıkıla ama tek gün bile yarın ne olacak demeden yani bileğimin hakkıyla.

Asla birilerinin umudunu kırma belki de sahip oldukları tek şey o’dur.

Benim bu alemdeki raconum; belimdeki silahı çektikten sonra, mermim bitene kadar yerine koymamaktır.

Hayatta edindiğim tecrübeler yediğim kazıkların toplamıdır.

Biz racon bilen adamız. Racona göre yaşarız karşımızda da racon görmek isteriz. Raconumuza para gibi pis şeyler helal getiremez.

Ölenin arkasından ağlama ki sen öldükten sonra arkandan ağlayan bırakma.

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