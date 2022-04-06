Türkiye Gazetesi

EDHO'nun dijital bir platformda yayın hayatına başlayacağı iddia ediliyordu, ancak problem çıktığı ve yayınlanmayacağı öğrenilmişti. Dizinin başrolü Oktay Kaynarca'dan yeni haber geldi. Birsen Altundaş'ın haberine göre, yeni dizisiyle ATV ekranlarına geri dönen Oktay Kaynarca, eylül ortasında seyirciyle buluşacak. Dizi bir aile hikayesini konu alıyor.

AKSİYON SEVERLERİN BEKLENTİSİNİ KARŞILAYACAK

Onur Tan’ın genel yönetmenliğini yapacağı diziyi Alican Yaraş ve Yusuf Reha Alp yazıyor.

Hazırlıkları süren dizi, aksiyon seven ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz seyircisinin beklentisini de karşılayacak.

EDHO'dan Kasaba Doktoru'na bomba transfer ATV ekranlarındaki yayın hayatı sona eren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin önemli ismi olan Ozan Akbaba, Kasaba Doktoru dizisine transfer oluyor.

Oktay Kaynarca EDHO'ya son noktayı koydu, hayranlarına yeni müjdeyi verdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldız oyuncusu Oktay Kaynarca, kendisine yöneltilen "EDHO yeniden başlayacak mı?" sorusuna verdiği net cevap ile dizinin hayranlarını üzerken, diğer yandan da yeni projesinin sinyalini vererek hayranlarını sevindirdi.

Oktay Kaynarca EDHO hakkında son noktayı koydu: Bitti Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca dizinin yayından kaldırılması hakkında açıklamalarda bulundu. Kaynarca dizinin başka bir kanalla yola devam etmesi ile ilgili sorulan soruya "Artık başka kanalla mümkün değil, bitti" dedi.