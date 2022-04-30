Türkiye Gazetesi

Yıllardır her tiplemesi ayrı yankı uyandıran Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete ile evlerimize konuk olan Gülse Birsel, okul yıllarına ait fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarının beğenisine sundu.

Başarıdan başarıya koşan ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, Aile Arasında filmi ile gişe rekorları kırmıştı. Avrupa Yakası ardından Yalan Dünya ve Jet Sosyete ile başarıya doymayan Birsel, yıllığından çekilen bir fotoğraf paylaştı.

“BURNUM DAHA İYİYMİŞ, GENÇLİKTEN Mİ ACABA?”

Eski bir fotoğrafını sosyal medyaya yükleyen oyuncu, fotoğrafın altına şu notu düştü:

“Ah kıyamam ben buna. Tatlım ileride çok güzel şeyler olacak, hiç endişe etme. (Birisi Boğaziçi Üniversitesi yıllığından çekmiş. Benim yıllığım nerede acaba? Saçlarımı kızıla boyatıyordum o ara, niye acaba? Burnum daha iyiymiş, gençlikten mi acaba?)

Takipçileri ise fotoğrafı beğeni yağmuruna tutarken çok sayıda yorum yazdı.

İşte üniversiteli Gülse Birsel...

Gülse Birsel'den Öykü Karayel sürprizi Jet Sosyete'de canlandırdığı "Gizem" karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Gülse Birsel, dizinin bu haftaki sürprizini sosyal medya hesabından açıkladı. Dizinin yeni sürprizi başarılı oyuncu Öykü Karayel olacak.

Acun Ilıcalı yeni transferi Gülse Birsel'le ilk pozunu paylaştı Acun Ilıcalı, yeni yayın dönemi için çalışmalara devam ediyor. Ilıcalı, yeni sezonda TV8'de yayınlanacak olan Jet Sosyete dizisinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel ile birlikte olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.