Türkiye Gazetesi

Masumlar Apartmanı adlı dizide oyunculuğuyla adından söz ettiren Gizem Katmer, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Sevilen oyuncu bir süredir birlikte olduğu sanat yönetmeni sevgilisi Gurur Aydoğdu ile nişanlandı.

FOTOĞRAFLARI INSTAGRAM’DAN PAYLAŞTI

Özel hayatıyla pek gündeme gelmeyen Gizem Katmer, haftasonu küçük bir törenle evlilik yolunda ilk adımı attı. Katmer, nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Nişan karelerini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, gönderisinin altına “08.05” notunu düştü. Gizem Katmer’in paylaşımına rol arkadaşları ve takipçileri çok sayıda tebrik mesajı yazdı.

Gizem Katmer ve Gurur Aydoğdu'nun nişanından...

GİZEM KATMER KİMDİR?

Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi başarılı oyuncularla şimdilerde Masumlar Apartmanı adlı dizide rol alan Gizem Katmer, 1995 İstanbul doğumlu. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları-Oyunculuk Bölümü mezunu. Başarılı isim, kariyerine hem oyuncu hem de tiyatrocu olarak ediyor. Birçok tiyatro oyununda ve reklamda rol alan Katmer’in ilk televizyondaki dizi deneyimini 2020 yılında TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Masumlar Apartman. Katmer, dizide Neriman karakterini başarıyla canlandırıyor.