Türkiye Gazetesi

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz Ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin korkunç ölümünden sonra zor günler geçiren ünlü sunucu, bu süreci ailesi ve arkadaşlarıyla atlatmaya çalışıyor. Erken’in paylaşımları ise konuşulmaya devam ediyor. Ünlü isim, bu kez de cep telefonu faturası paylaşımıyla gündeme geldi.

Sık sık miras konusunda eleştiri oklarına maruz kalan ve artan baskılara dayanamayıp reddi miras yaptığını açıklayan Ece Erken, Instagram hesabından cep telefonuna gelen bin 40 TL’lik faturayı paylaştı, altına ise “Kira gibisiniz” pes notunu düştü.

Ece Erken'in fatura paylaşımı...

Reddi miras kararı sonrası Ece Erken’in yeni hamlesi herkesi şaşırttı Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz Ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin korkunç ölümünden sonra zor günler geçiren ünlü sunucu reddi miras yaptığını açıklamıştı. Erken’den yeni hamle geldi.

Acısı dinmek bilmiyor! Eşinin ölümüyle sarsılan Ece Erken’den duygulandıran paylaşım Ramazan Bayramı’nı ailelerinin yanında geçiren ünlü isimlerden peş peşe bayram paylaşımları geldi. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle adeta yıkılan Ece Erken’den ise duygusal bir paylaşım geldi. Instagram üzerinden ailesiyle birlikte fotoğraf paylaşan Ece Erken, "Bizi eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum" diyerek üzüntüsünü sevenleriyle paylaştı.