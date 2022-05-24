Türkiye Gazetesi

Bir süredir demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda’dan haber var. Ses sanatçısı Onur Akay, Suda’nın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

ÖZEL BAKIMEVİNDE TEDAVİ GÖRÜYOR

70 yaşındaki oyuncu, sunucu ve yazar Pakize Suda için bir süre önce ‘akıl zayıflığı’ yaşadığı belirtilerek yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar verilmişti. Pakize Suda'nın Fethiye’de özel bir bakımevinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Pakize Suda’nın hastalığı nedeniyle artık hiç kimseyi tanımadığını anlatan Akay, ünlü ismin son durumunu gösteren bir de fotoğraf paylaştı.

YÜREKLERİ ACITAN DETAY

Akay, bugünkü yazsısında Pakize Suda’nın son sağlık durumunu yazarak, “Diğer hastalarla birlikte birbirlerinin ayakkabılarının teklerini giyerek eğleniyor, gülüyor ve oynuyor” açıklaması ile yürekleri acıttı.

Akay, üzücü yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Pakize Suda, Fethiye’de ücreti oldukça yüksek olan, Alman hastaların da tedavi gördüğü özel bir bakımevinde kalıyor ve orada çok iyi bakılıyor. Artık hiç kimseyi tanımayan ve hiçbir şeyi hatırlamayan Pakize Suda, orada oyun oynayan bir çocuk gibi mutlu ve diğer hastalarla birlikte birbirlerinin ayakkabılarının teklerini giyerek eğleniyor, gülüyor ve oynuyor. Onu oyun oynarken görenler, ‘ne oldum dememeli ne olacağım demeli” atasözünü söyleyerek gözyaşı döküyor. Allah yardımcısı olsun, şifalar versin inşallah.”

Pakize Suda'nın son hali...

PEŞ PEŞE ACI

Pakize Suda'nın kardeşi ve annesi peş peşe hayatını kaybetmişti. Ünlü sunucunun 2016 yılında uzun süredir kanser tedavisi gören kardeşi hayata gözlerini yummuştu. Zor günler geçiren ve 46 kiloya kadar düşen Pakize Suda 2017 yılında ise anne acısıyla sarsılmıştı.

Pakize Suda'nın acı günü! Ünlü oyuncu ve sunucu Pakize Suda, bugün aldığı acı haberle yıkıldı.

Pakize Suda'yı görenler tanıyamadı Önceki gün Bebek'te görüntülenen ünlü sunucu ve yazar Pakize Suda, kızarmış ve şişmiş yüzüyle şakına uğrattı.