Türkiye Gazetesi

Oyuncu Melek Baykal, sosyal medya hesabından eskiden çekilen nişanına ait bir fotoğraf paylaştı. Akasya Durağı, Ferhunde Hanımlar, Hayat Bağları gibi projelerde rol alan ve Cennet Mahallesi dizisinde Pembe karakterine hayat veren Melek Baykal, takipçilerini geçmişe götürdü.

NİŞAN GÜNÜNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

67 yaşındaki oyuncu, eski bir fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Sevilen isim 1984 yılında Almanya'da tanıştığı Warner Striening ile nikah masasına oturmuştu. Baykal, Warner ile nişan fotoğrafını paylaşarak altına “İkinci evliliğimin ilk adımı nişan gününden… Zayıf yıllarımı unutmuşum” notunu düştü.

17 yaşındayken tiyatroya başlayan Baykal, Cennet Mahallesi'ndeki performansıyla beğeni topladı.

“İLK EVLİLİĞİMDE BELKİ DE ZAMANLAMA YANLIŞTI”

Ünlü oyuncu ilk evliliğini mezun olduktan sonra meslektaşı Zafer Ergin ile yapmıştı. 4 yıl evli kalan çift 1979'da boşanmıştı. Melek Baykal, ilk evliliğine dair daha önce verdiği bir röportajda “Ben 19 yaşındaydım. Zafer ile evliyken çocuk sahibi olmayı istedim, ama o istemedi. Zaten evliliği yürütemedik, belki zamanlamamız yanlıştı" demişti.”

Gülse Birsel’den nostaljik paylaşım: Cem Yılmaz ile tesadüfen yan yana düşmüşüz Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yaparak takipçilerini geçmişe götürdü. Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan Birsel, Cem Yılmaz ile aynı masada bulunduğu fotoğrafın altına “Mezuniyet töreninde o yıl bilmeden mizah paneli yaşanmış. Cem’le okuldan hiç tanışmadan tesadüfen yan yana düşmüşüz” notunu düştü.

Songül Karlı fotoğraf paylaştı, gören inanamadı: Adeta 20 yaş gençleşmiş Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, son halini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı. Değişimiyle şaşkınlığa uğratan Karlı, adeta bambaşka birine dönüştü. 48 yaşındaki Karlı, iple yüz gerdirme tekniğiyle adeta 20 yaş birden gençleşti.