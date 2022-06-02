Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın 'Rambo'su olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti. Yıkılmaz'ın 72 yaşında olduğu bilinirken, cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.

SÖNMEZ YIKILMAZ KİMDİR?

Yeşilçam’da ışıkçılıktan başlayıp, kavgacı yardımcı rollerinde ve sonrasında da başrole kadar yükselen Türk sinemasının Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 72 yaşında vefat etti. Yıkılmaz'ın cenazesinin, yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazla son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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