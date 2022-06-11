Türkiye Gazetesi

Türkan Şoray hafta içinde "Keşke okusaydım" dediği için sanatçıların eğitimi yeniden gündeme geldi. "Önce mesleğim" diyerek eğitime hiç başlamayan veya yarıda bırakan çok sayıda sanatçı var. Kibariye bu ünlülerden biri. Okuma yazmayı sonradan öğrendi ve bunu şöhretinin zirvesindeyken bile kimseden saklamadı.

Sibel Can da ekonomik zorluklar yüzünden 12 yaşındayken okul hayatına son vermek zorunda kaldı. Güzide Duran ilkokul 3'ten ayrılma ama ana dili gibi İngilizce konuşuyor. Ahu Tuğba ilkokul mezunu. Yıldız Tilbe de öyle. Muazzez Ersoy liseye kaydını yaptırdı ama ekonomik sorunlar yüzünden okuyamadı. Hülya Avşar lise eğitimine devam etmek yerine evlenmeyi tercih etti.

Nilüfer, Nükhet Duru, Demet Akalın, Serenay Sarıkaya lise mezunu.

HOLLYWOOD'UN LİSE TERKLERİ

Nicole Kidman

Drew Barrymore

Hilary Swank

Kristen Stewart

C.Zeta Jones

Cameron Diaz

Christina Applegate

ÖTE YANDAN...

Kemalettin Tuğcu: Okula gidemedi (320 kitap yazdı)

Yaşar Kemal: Ortaokul terk (50’den fazla eseri var)

Orhan Kemal: Ortaokul terk (55’ten fazla öykü ve roman var)

Peyami Safa: Lise terk (15 romanı, 17 derlemesi, 9 ders kitabı var)

Efsane ses sanatçısının son hali üzdü: Sevenlerinden dua istedi Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Türk Sanat Müziği ses sanatçısı Gönül Akkor’un son halini paylaştı. Akay, sağlık durumu kötü olan Gönül Akkor’un hayranlarından dua istedi.