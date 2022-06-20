Türkiye Gazetesi

Diva Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç, geçtiğimiz ekim ayında hayatını kaybetmişti. Ersoy’un babasını defnettiği sırada çekilen bir videosu aylar sonra yeniden gündeme gelmişti.

“DAR DEĞİL Mİ? BEN SIĞMAM”

Mezarlığın kazıldığı esnada mezar başında siyahlar içinde oturan Ersoy’un mezarı küçük bulması sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti. Ünlü sanatçının babasının mezarının kazıldığı sırada, yerin dar olmasına gönderme yaparak “Dar değil mi? Eee ben ne olacağım? Ben standarta sığmam ki” şeklindeki tepkisi günlerce konuşulmuştu.

“İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN YARDIM İSTEDİM, MEZAR YERİM BELLİ”

Ersoy’un viral olan videosunun ardından mezar yeri belli oldu. Ankara'da bir açılışa katılan ünlü sanatçı, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Muhabirler ilgili videoyu hatırlararak "Mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı?" sorusu üzerine Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istediğini söyledi. Mezar yerinin hazır olduğunu belirten sanatçı "Sayın İçişleri Bakanı'mızdan istirham ettim. Evet, mezar yerim belli" dedi.

Sosyal medyayı sallayan mezar diyalogu… Bülent Ersoy: Ben sığmam ki Ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un babasının mezarı başında çekilen bir videosu sosyal medyada viral oldu. Diva lakaplı şarkıcı mezar yerine gönderme yaparak “Çok dar değil mi?” diye sordu. Yanında bulunan kişiden ise “Seninkini daha büyük yapacağız” cevabı geldi. Bu şaşırtan diyalog sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Masumlar Apartmanı’nın çekildiği apartman satışa çıktı: Bülent Ersoy binayı almak için servet ödeyecek Birçok dizi ve filmin çekimlerinde kullanılan son olarak ise Masumlar Apartmanı adlı projeye ev sahipliği yapan Beyoğlu Jurnal Sokak'taki Temel Apartman satışa çıktı. Tarihi binayı satın almak için Bülent Ersoy da talip. Ersoy’un gözden çıkardığı para ise dudak uçuklatan cinsten.

Bülent Ersoy'un alışverişte 3 saatte harcadığı para dudak uçuklattı Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, alışverişe çıktığı Nişantaşı'nda 3 saatte tam 250 bin TL harcadı. Ersoy'un alışveriş tutarı dudak uçuklattı.