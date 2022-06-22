Türkiye Gazetesi

Yakın arkadaşının iddiasına göre Heard, para kazanmak için hayatıyla ilgili olarak kitap yazacak.

İsmi açıklanmayan kaynak, OK! Magazine dergisine yaptığı açıklamada, 36 yaşındaki yıldızın davayı kaybetmekten dolayı çok üzgün olduğunu, belirtilen rakamı ödeyecek durumda da olmadığını ifade etti.

KİTAP İÇİN YAYINEVİ İLE GÖRÜŞÜYOR

Kaynak, “Amber, Hollywood'daki kariyerinin sona erdiğini düşünüyor. Kaybedecek bir şeyi yok ve bu yüzden her şeyi anlatmak istiyor. Kitap yazmak için yayınevleriyle görüşüyor ve bu konuda çok heyecanlı” dedi.

Kitabın, yine de yeni davalara yol açmaması için yayından önce avukatlarca detaylı bir şekilde incelenmesi bekleniyor. Heard önceki gün de New York’ta TJ Maxx isimli indirim mağazasında alışveriş yaparken görülmüştü.

Johnny Depp, 8 milyon dolardan vazgeçebilir: Konu para değil saygınlık Amber Heard'a karşı itibar davası açan ve çekişmeli bir sürecin ardından söz konusu davayı kazanan Johnny Depp'in, 8 milyon dolarlık tazminattan vazgeçebileceği iddia edildi.

Johnny Depp, Amber Heard’e davası sonuçlandı: Jüri kararını verdi ABD’li ünlü aktör Johnny Depp, Amber Heard’e açtığı hakaret davasını kazandı. Böylelikle, Heard'ün 2016'da ayrıldığı Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.