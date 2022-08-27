Türkiye Gazetesi

Bodrum'da geçirdiği kaza sonrası ayakları alçıya alnan Tatlıses hastaneden çıktığı gibi soluğu konserde almıştı. Ünlü sanatçı bugün yine alçılı ayakları ile sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Şarkıcıyı konserin oğlu İdo ile kızı Dilan yalnız bırakmadı.

HASTANEDEN KONSERE…

Durumunun iyi olduğu görülen imparator lakaplı Tatlıses, performansıyla izleyicilerden büyük alkış aldı. Tatlıses’in sahnesini izlemeye oğlu İdo, kızı Dilan ve aile dostları da geldi. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Tatlıses’in şarkıları büyük alkış aldı.

KARDEŞLER BARIŞTI

Konserde, geçtiğimiz sene İdo Tatlıses'in düğününe katılmayan Dilan Çıtak Tatlıses’in kardeşiyle arasındaki buzları erittiği görüldü. Bir süredir dargın olan kardeşler babaları sayesinde bir araya geldi. Sahnede düet yapan iki kardeş izleyenlerden tam not aldı. İbrahim Tatlıses “Allah sizden razı olsun” sözleriyle çocuklarına teşekkür etti.

Alçılı ayağı ile konserlerine devam eden İbrahim Tatlıses, kaza sırasında yaşadıklarını anlattı Dün geçirdiği trafik kazası sonrası ayakları alçıya alınan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses hastaneden çıktığı gibi konsere koşmuştu. Ünlü sanatçı bugünde konserlerine ara vermeden alçılı ayağıyla sahnesine çıktı ve kaza anında yaşadıklarını sevenleri ile paylaştı.

Kaza geçiren İbrahim Tatlıses’ten ilk açıklama: Akşam görüşmek üzere Bugün trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Hastane odasından açıklama yapan Tatlıses, “Arayan soran herkesten Allah razı olsun. Akşam konserde görüşmek üzere” dedi.