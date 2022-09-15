Türkiye Gazetesi

Yıllardır evlerimize konuk olan ve ilgi ile takip edilen Güldür Güldür kadrosunu güçlendirerek ekran yolculuğuna devam ediyor. 9 sezondur yayın hayatına devam eden ve Ali Sunal'ın keyifli sunumuyla oldukça sevilen programa 3 yeni isim dahil oluyor. Prog

ERDEM YENER YENİDEN EKİBE KATILDI

Güldür Güldür Show, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Güldür Güldür Show olarak 10. Sezonumuzda yine sürprizlerle karşınızda olacağız. Hoş geldiniz Erdem Yener, Hasibe Eren, Gürhan Altundaşar” ifadelerine yer verdi.

Erdem Yener, geçtiğimiz yıllarda Güldür Güldür Show'da rol almış ve 2016'da kadroya veda etmişti. Programda Hüseyin karakterine hayat veren Yener, yıllar sonra aynı karakterle yapıma geri dönüyor.

Sıdıka dizisi ile adını duyuran Hasibe Eren ise, Şaşıfelek Çıkmazı, Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Türk Malı, Jet Sosyete gibi yapımlarda rol almıştı.

Sürpriz veda: Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu projeden ayrılıyor Show TV ekranlarının fenomen programı Güldür Güldür’den izleyicileri üzen bir haber geldi. Projede yer alan başarılı ismin ayrıldığı iddia edildi.

Güldür Güldür oyuncusu Onur Buldu Baba oldu Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan Onur Buldu ilk kez babalık heyecanı yaşadı.

Güldür Güldür'de 'Nureddin Nebati' skeci yayınlandı, Bakan Nebati sessiz kalmadı Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show'da merakla beklenen Nureddin Nebati skeci dün akşam ekranlara geldi. Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük ilgi gören skeç sonrası Bakan Nebati sessiz kalmadı, sosyal medya hesabından yorumda bulundu. Nebati, "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" ifadelerini kullanırken, ilk fırsatta ekibi ziyaret etmek istediğini belirtti.