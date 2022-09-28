Türkiye Gazetesi

İş insanı Sakıp Sabancı’nın engelli oğlu Metin Sabancı’nın son hali gündeme geldi. Sabancı’nın yıllar sonraki halini yeğeni Melisa Tapan paylaştı.

“OTOMOBİL İSTİYORUM BABA DİYEMEDİ”

Sabancı, yıllar önce verdiği bir röportajda “Mal, mülk para bir yana. Ona ayakkabı giydiremedim ya, yüreğimde ateştir” ifadelerini kullanmıştı. Ünlü iş insanı aynı söyleyişe oğlu hakkında şu sözleriyle duygulandırmıştı:



“Tanrı insanlara çocuklar verirken yüzde 2’si problemli olarak dünyaya gelebiliyor. Hangi eve bu yangın gelirse o yuvayı yakıyor. Bana da geldi bu yangın. Metin Sabancı diye bir oğlum var. Ona daha bir tane ayakkabı almadım. Çünkü daha hiç yürümedi. Pasaportla tanışmadı, ‘otomobil istiyorum baba’ diyemedi. Ama ben neyleyim ki otomobil fabrikası kurmuşum. Oğluma bir otomobil verememişim. Bu beni üzer.”

“TUVALETLERE SAKLANIYORUM”

Ünlü isim yurt dışı seyahatlerinde yaşadığı duygusal anları ise “Zaman zaman gittiğim seyahatlerde çocukları görüyorum, Metin’i hatırlıyorum, hassaslaşıyorum, arada tuvaletlere saklanıyorum. Öyle Metinler var ki 1 tane 10 tane 100 tane değil. Türkiye’nin her yerinde bağrı yanık aileler dolu…” sözleriyle dile getirmişti.

Metin Sabancı ablası Dilek Sabancı ile birlikte...

Gözlerden uzak bir hayat sürdüren 52 yaşındaki Metin Sabancı'nın son halini ise yeğeni Melisa Tapan paylaştı. Dayısı ile fotoğrafına kişisel sosyal medya hesabından yer veren Tapan, altına “Telefonumu karıştırırken karşıma çıktı bu resim. Ne yakışıklı, ne masum benim dayım” notunu düştü.

İşte Sakıp Sabancı’nın oğlu Metin Sabancı’nın son hali...

Sabancı ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Metin Sabancı 52 yaşında.

Sakıp Sabancı oğlu Metin Sabancı son hali! Sakıp Sabancı çocukları kimdir, kaç çocuğu var? Sakıp Sabancı oğlu Metin Sabancı son hali ortaya çıktı! Sakıp Sabancı çocukları kimdir, kaç çocuğu var? Ünlü iş insanı Sakıp Sabancı’nın sık sık sözlerine konu olan oğlu Metin Sabancı’nın son hali gündem oldu. 52 yaşındaki Metin Sabancı gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Peki; Sakıp Sabancı çocukları kimdir? Sakıp Sabancı kaç çocuğu var?