ABD’li aktör Johhny Wactor vurularak öldürüldü

‘General Hospital’ dizisindeki Brando Corbin rolüyle tanınan aktör Johnny Wactor, Cumartesi sabahı Los Angeles şehir merkezinde hırsızları durdurmayı çalışırken kurşunların hedefi oldu. Hastaneye kaldırılan aktör yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hırsızlığı önlemeye çalışan 37 yaşındaki ABD’li aktör Johnny Wactor, üç kişinin silahından çıkan kurşunlar nedeniyle hayatını kaybetti.

MENAJERİ KÖTÜ HABERİ DOĞRULADI

Wactor'un menajeri David Shaul, aktörün ölümünü şu sözlerle doğruladı:

"Johnny Wactor muhteşem bir insandı. Sadece kendini işine adamış yetenekli bir aktör değil, aynı zamanda onu tanıyan herkes için gerçek bir ahlaki örnekti. Sıkı çalışma, azim ve asla pes etmeyen bir tutumu temsil ederdi. Zorlu bir mesleğin iniş ve çıkışlarında her zaman başını dik tuttu ve olabileceğinin en iyisi için çabalamaya devam etti. Johnny ile geçirdiğimiz zaman herkes için dileyebileceğimiz bir ayrıcalıktı. Birlikte geçirdiğimiz on yılı aşkın sürenin ardından, kalbimizde sonsuza dek bir boşluk bırakacak."

BİRÇOK FİLM VE DİZİDE OYNADI

Wactor, 2020'den 2022'ye kadar ABC pembe dizisinde uyuşturucu bağımlısı Sasha Corbin (Sofia Mattsson) ile evli olan Gladys Corbin'in (Bonnie Borroughs) oğlu Brando'yu canlandırdı. Dizide 160'tan fazla bölümde yer aldı.

Wactor televizyondaki ilk çıkışını 2007 ve 2009 yılları arasında farklı konuk rollerde yer aldığı Lifetime drama dizisi "Army Wives" ile yaptı. Ayrıca "Westworld," "The OA," "Station 19," "Siberia," "Agent X," "Vantastic," "Animal Kingdom," "Hollywood Girl," "Training Day," "Criminal Minds," "Struggling Servers," "Age Appropriate," "NCIS," "The Passenger" ve "Barbee Rehab" dizilerine konuk oldu. Wactor ayrıca, başta 2016 yapımı "USS Indianapolis" olmak üzere birçok sinema filminde rol aldı.