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Kendisini eve kilitleyip balkona çıktı, her şey o anda başladı! Ekipler harekete geçti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Antalya, Muratpaşa, Olay, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da bir vatandaş sinir krizi geçirdi. Kendisini eve kilitleten vatandaş, eline geçen her şeyi sokağa fırlattı. Ekiplerin uğraşları sonucu ikna edilen vatandaş kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın en üst katında Yalçın D. (31) isimli şahıs annesini evden çıkartıp, kapıyı üzerine kilitledikten sonra evin balkon ve penceresinden eline geçirdiği eşyaları sokağa atmaya başladı.

Kendisini eve kilitleyip balkona çıktı, her şey o anda başladı! Ekipler harekete geçti - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kapıyı açması yönündeki ikna çabalarına olumlu cevap vermeyen Yalçın D. zaman zaman evin pencere ve balkon kısmına çıktı.

Kendisini eve kilitleyip balkona çıktı, her şey o anda başladı! Ekipler harekete geçti - 2. Resim

KONTROL AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekiplerinin uzun süre uğraşı sonunda kapıyı açmaya ikna edilen Yalçın D., sağlık ekiplerinin gözetiminde binadan çıkartılarak ambulansa alındı.  Yalçın D. kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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