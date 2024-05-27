Kendisini eve kilitleyip balkona çıktı, her şey o anda başladı! Ekipler harekete geçti

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Mayıs 2024 14:06 - Güncelleme: 27 Mayıs 2024 14:36 - Güncelleme:

Antalya, Muratpaşa, Olay, Haber

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Antalya'da bir vatandaş sinir krizi geçirdi. Kendisini eve kilitleten vatandaş, eline geçen her şeyi sokağa fırlattı. Ekiplerin uğraşları sonucu ikna edilen vatandaş kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.