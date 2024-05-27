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Düştü ama sigarasından ödün vermedi! İlginç kavga kameraya yansıdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kavga, Akaryakıt İstasyonu, Jandarma, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar’da iki şahıs arasında çıkan kavgada ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bir şahıs husumetlisi olduğu şahsı çalıştığı akaryakıt istasyonunun market kapısında görünce olanlar oldu. Aracı direkt üzerine sürdüğü market çalışanı ile marketten içeri girdi. Dizinden yaralanan market çalışanın ağzındaki sigarayı bırakmaması ilginç görüntülere sahne oldu.

Afyonkarahisar'ın Çayırbağ ilçesinde meydana gelen trajikomik kaza görenlere şaşkınlık yaşattı. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonunda çalışan M.D. isimli vatandaş husumetlisinin gazabına uğradı. Çalıştığı market akaryakıt marketinin kapısında durduğu esnada kavgalı olduğu L.Ö. ile karşılaşması hayatına mal oluyordu.

GÖRDÜĞÜ AN ARACI ÜZERİNE SÜRDÜ

Market raflarını düzelttikten sonra dışarı çıkarak sigara içmek istedi. O esnada husumetlisi olduğu iddia edilen 38 yaşındaki L.Ö. adlı şahıs kullandığı hafif ticari aracı M.D.’nin üzerine sürdü. M.D.’ye çarpan şahıs ardından aracıyla marketten içeri daldı.

Düştü ama sigarasından ödün vermedi! İlginç kavga kameraya yansıdı - 1. Resim

ÇARPTIĞI MARKET ÇALIŞANIYLA BERABER MARKETTEN İÇERİ DALDI

Dizinden yaralanan M.D., aracın düşen plakasını yerden alarak aracından inmeyen L.Ö.’ye karşılık vermeye çalıştı. Bu sırada kavgayı araya girenler önledi. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan M.D.’yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Düştü ama sigarasından ödün vermedi! İlginç kavga kameraya yansıdı - 2. Resim

DÜŞTÜ AMA SİGARASINI BIRAKMADI!

Olayda, aracın çarptığı ve ölümden dönen M.D.’nin olay boyunca yaktığı sigarayı ağzından düşürmemesi ise bir başka dikkat çekici konu oldu.

Olay sonrası M.D.’nin ve akaryakıt istasyonu sahiplerinin şikayetçi üzerine L.Ö.’nün jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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