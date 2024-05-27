Düştü ama sigarasından ödün vermedi! İlginç kavga kameraya yansıdı

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Mayıs 2024 14:24 - Güncelleme: 27 Mayıs 2024 15:25 - Güncelleme:

Kavga, Akaryakıt İstasyonu, Jandarma, Haber

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Afyonkarahisar’da iki şahıs arasında çıkan kavgada ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bir şahıs husumetlisi olduğu şahsı çalıştığı akaryakıt istasyonunun market kapısında görünce olanlar oldu. Aracı direkt üzerine sürdüğü market çalışanı ile marketten içeri girdi. Dizinden yaralanan market çalışanın ağzındaki sigarayı bırakmaması ilginç görüntülere sahne oldu.