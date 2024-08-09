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ABD’li rapçi Travis Scott gözaltına alındı, nedeni ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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ABD’li rapçi Travis Scott gözaltına alındı, nedeni ortaya çıktı

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Travis Scott, Fransa'nın başkenti Paris'teki lüks bir otelde gözaltına alındı. Scott’un gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı.

Fransa'nın başkentindeki yetkililer, Amerikalı rapçi Travis Scott'un Cuma sabahı erken saatlerde korumasıyla kavga ettikten sonra Paris'te gözaltına alındığını söyledi.

KORUMASIYLA KAVGA ETMİŞ

ABD'li ünlü rapçi Travis Scott, Fransa'nın başkenti Paris'teki lüks "Georges V" otelinde gözaltına alındı. Savcılıktan yapılan açıklamada, güvenlik görevlisinin Travis Scott ile koruması arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalıştığı, 33 yaşındaki Scott'un gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

ABD’li rapçi Travis Scott gözaltına alındı, nedeni ortaya çıktı - 1. Resim

ALKOLLÜ ÇIKTI

Fransız medyası Scott'un alkollü olduğunu aktardı. Ünlü rapçinin menajeri ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Scott, Haziran ayında alkollüyken Miami'de yaşanan bir olay sonrasında da gözaltına alınmıştı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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