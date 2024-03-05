Acun Ilıcalı adını bile anmıyor! Cezaevindeki eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga'dan Yasin Obuz'a çağrı: Çok kötü durumdayım

Düzenleyen: Zehra Özbayatlı / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Mart 2024 10:11 - Güncelleme: 5 Mart 2024 10:15 - Güncelleme:

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Türkiye'de karıştığı suçlardan dolayı Güney Kıbrıs'a kaçan ve orada bir kadına cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezası alan eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, cezaevinden arkadaşı Yasin Obuz'a seslendi. Tarlacı, Obuz'dan "Çok kötü durumdayım. Bana yardım etsin. 10 sene ceza aldım. Beni çıkarsınlar." diyerek yardım istedi.