Acun Ilıcalı adını bile anmıyor! Cezaevindeki eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga'dan Yasin Obuz'a çağrı: Çok kötü durumdayım
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye'de karıştığı suçlardan dolayı Güney Kıbrıs'a kaçan ve orada bir kadına cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezası alan eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, cezaevinden arkadaşı Yasin Obuz'a seslendi. Tarlacı, Obuz'dan "Çok kötü durumdayım. Bana yardım etsin. 10 sene ceza aldım. Beni çıkarsınlar." diyerek yardım istedi.
Survivor yarışmasıyla tanınan Taner Tolga Tarlacı, Türkiye'de işlediği suçlar nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne kaçmıştı. Orada da bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Tarlacı, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
"ÇOK KÖTÜ DURUMDAYIM"
Tarlacı cezaevinden ablasını görüntülü arayarak arkadaşı Yasin Obuz'dan yardım istedi. Tarlacı, ablasıyla yaptığı görüşmede "Suçsuz yere cezaevindeyim çok kötü durumdayım." dedi. Şu an Survivor All Star'da olan eski Survivor ve MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz'a seslenen Tarlacı, "Bana yardım etsin. 10 sene ceza aldım. Beni çıkarsınlar." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi