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    Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasının sezonluk maliyetini ilk kez açıkladı

    Acun Ilıcalı, katıldığı programda Survivor’ın bir sezonluk maliyetini açıkladı. Survivor’a ne kadar para harcandığı hakkında ilk kez konuşan Ilıcalı, “Bu rakama matematiğiniz yetmeyebilir” dedi.

    Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasının sezonluk maliyetini ilk kez açıkladı
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, 1 Ocak’ta All Star formatıyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Heyecanla beklenen yarışma programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalına konuk oldu ve Survivor hakkındaki merak edilenleri cevapladı. 

    “KORKUNÇ BİR MALİYET VAR ORTADA”

    “Survivor’ın bir sezonluk maliyeti ne kadar?” sorusuna cevap veren Acun Ilıcalı, çekimlerin pahalıya patladığının altını çizerek şöyle konuştu:

    “Televizyonculuk açısından altı ay uzun bir süre gibi duruyor ama buna biraz Türkiye'nin televizyonculuk sistemi diyebiliriz. Diziler normalde 45-60 dakika, bizde 130 dakika. Asıl sebep ise Survivor'ın bir sezonluk maliyeti 12-13 milyon dolar. Korkunç bir maliyet var ortada. Bu kadar yüksek maliyetli bir prodüksiyon yapabilmemiz için sürenin uzun olması gerekiyor. 15 günde bu karşılanamaz. Bu uzun süreye güzel ve kaliteli bir program yapabilmek için gereklilik olarak da bakabiliriz.”

    “DÜNYADAKİ EN ZOR SURVİVOR’I ÇEKİYORUZ”

    Ilıcalı, “İnsanların altı ay boyunca aç sefil şekilde yarışmaları biraz fazla değil mi?” sorusu karşısında ise şunları söyledi: 

    “Dünyadaki en zor Survivor'ı biz çekiyoruz. Süre uzun gibi duruyor ama Survivor sportif bir şov aslında. Bir futbol sezonu gibi düşünün. Futbol sezonu nasıl dokuz ay sürüyorsa, Survivor da altı ay sürüyor. Dünyada böyle bir Survivor uygulaması yok. yarışmacıların haftalık erzak dışında yemekleri bile kendileri kazanması gerekiyor.”

    SURVIVOR ALL STAR 2024 KADROSUNDA KİMLER VAR?

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    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Acun IlıcalıSurvivor2024Maliyet
    Haberler > Magazin > Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasının sezonluk maliyetini ilk kez açıkladı
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