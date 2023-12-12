Acun Ilıcalı’dan Halil Umut Meler’e saldırıya tepki: Kabul edilemez

12 Aralık 2023 09:28 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 09:53

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankaragücü-Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler’in Faruk Koca tarafından saldırıya maruz kalmasına ünlülerden de sert tepkiler geldi.

“KABUL EDİLEMEZ”

Spor camiasında olayın yankıları devam ederken ünlü televizyoncu ve Hull City futbol kulübünün sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Halil Umut Meler’e destek veren Ilıcalı, şiddetin futbol sahasında yeri olmadığının altını çizdi.

Ilıcalı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Halil Umut Meler'e yapılan saldırı kabul edilemez. Kendisine ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun. Futbol sevgi, barış ve kardeşliktir. Şiddetin futbol sahalarında yeri olamaz.”

NE OLDU?

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü. Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa götürüldü. Meler'in tedavisi hastanede devam ediyor. Hastanenin başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, saldırıya uğramasının ardından tedavi altına alınan Meler'in sadece sol göz çevresinde bir kanaması bulunduğunu belirterek, "Önemli bir hayati tehlike görünmüyor ama kafa travması olması nedeniyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Kontrolleri yaptıktan sonra muhtemelen göndereceğiz." dedi.