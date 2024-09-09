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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'a eleştiri yağdı! Paylaşımı apar topar sildi

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Acun Ilıcalı&#039;nın eski eşi Zeynep Yılmaz&#039;a eleştiri yağdı! Paylaşımı apar topar sildi
Magazin Haberleri

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz gündemdeki son hareketleriyle dikkatleri üzerine çekti. Acun Ilıcalı ile geçtiğimiz günlerde evlenen Ayça Çağla Altunkaya after party’de dünyaca ünlü bir markanın 87.200 liralık bir elbisesini giymişti. Düğünden tam iki gün sonra Zeynep Yılmaz, büyük kızı Leyla ile o markanın Londra'daki mağazasına gitti ve Altunkaya’nın elbisesine benzeyen bir elbisenin siyahını aldı. Elbiseyle çekilen pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim daha sonra paylaşımlarını sildi. Yılmaz’ın paylaşımı ile ilgili sosyal medyada yorum yağdı.

Uzun zamandır aşk yaşayan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya 3 Eylül'de Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı'nda evlenmişti. Ayça Çağla Altunkaya after party’de dünyaca ünlü bir markanın 87.200 liralık bir elbisesini giymişti. Ve elbisesi uzun bir süre konuşulmuştu.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'a eleştiri yağdı! Paylaşımı apar topar sildi - 1. Resim

Sanat, spor ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin katıldığı düğün çok konuşuldu, eski eşlerin ne tepki vereceği ise merak ediliyordu.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'a eleştiri yağdı! Paylaşımı apar topar sildi - 2. Resim

ZEYNEP YILMAZ PAYLAŞIMI SİLDİ

Sabah’ın haberine göre, düğünden sadece iki gün sonra Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz aynı elbisenin siyah rengini almak için Londra'daki mağazaya gitti. Ünlü isim üstelik mağazada o elbiseyi denerken çektirdiği fotoğrafları da sosyal medyasından paylaştı. Fotoğrafın altına anında onlarca yorum geldi.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'a eleştiri yağdı! Paylaşımı apar topar sildi - 3. Resim

Ünlü isme, "Nispet yapıyor" denilirken, "Sen giyersen ben de giyerim' demeye mi çalışıyorsun", “Abla Şeymalaşma” gibi yorumlar yapıldı. İddiaya göre, Yılmaz eleştirilerden sonra paylaşımı sildi. 

 

Düzenleyen:  - Magazin
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