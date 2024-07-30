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Adidas reklamından çıkarılmıştı... Bella Hadid'den ilk açıklama!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Adidas reklamından çıkarılmıştı... Bella Hadid&#039;den ilk açıklama!

Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, İsrail destekçilerinin baskısı üzerine Adidas’ın ayakkabı reklamından çıkarılmıştı. Hadid konu ile ilgili ilk kez açıklama yaptı. Ünlü isim, Filistin'in terörizmle eş tutulmasının yanlış olduğunu savundu.

Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, İsrail destekçisi lobi grupları ve kurumlarının tepkisi nedeniyle Adidas reklamından çıkarılmıştı.

İsrail karşıtı görüşleriyle bilinen Hadid, tepkiler nedeniyle marka yüzü olduğu ayakkabı reklamından çıkarılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Adidas reklamından çıkarılmıştı... Bella Hadid'den ilk açıklama! - 1. Resim

Hadid, "korkunç trajediyle" bağlantılı bir çalışmaya asla bilerek katılmayacağını vurgulayarak, "Yayınlanmadan önce reklamın, 1972'deki olaylarla olan tarihsel bağlantısı hakkında hiçbir bilgim yoktu" ifadesini kullandı.

Adidas reklamından çıkarılmıştı... Bella Hadid'den ilk açıklama! - 2. Resim

Antisemitizmle mücadele etmeyi sürdüreceğini belirten ünlü isim, ancak 1972 Münih Olimpiyatları'nda yaşananların "Filistinlilerin kurtuluşuyla ilişkilendirilmemesi" gerektiğini vurguladı.

Hadid, her zaman Filistinlilerin yanında duracağına dikkati çekerek, "Filistin terörizmle eş anlamlı değil, bu reklam istemeden de olsa kim olduğumuzu yansıtmayan bir olayı öne çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Filistin kökenli Amerikalı model Hadid, marka yüzü olduğu ayakkabı reklamından, İsrail'in resmi X hesabından yapılan paylaşım sonrasında çıkarılmıştı.

Paylaşımda, Hadid antisemitizm ile suçlanmış ve şiddet çağrısında bulunan bir isim olduğu öne sürülmüştü. Spor giyim ve eşyası üreticisi Adidas'ın sözcüsü, Hadid'in, 1972 Münih Olimpiyatları'nda kullanılan ayakkabının reklamında yer almasının "üzüntü ve sıkıntıya" sebep olduğunu savunarak, özür dilemişti.

Sözcü, ayakkabı reklamı nedeniyle "trajik tarihi olaylar" ile bağlantı kurulduğunu iddia etmişti. 1972 Münih Olimpiyatları'nda Filistinli bir örgüt, 5 Eylül günü Olimpiyat Köyü'nü basarak İsrailli sporcuları rehin almış, olay 11 İsrailli sporcunun ölümüyle sonuçlanmıştı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
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