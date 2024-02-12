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    • Ali Sunal, Güldür Güldür'ün skandal gazi skeci sonrası çark etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Güldür Güldür Show, Gazi, Rtük, Ali Sunal, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür programında gazilerle ilgili skeç büyük tepki toplamıştı. Programın sunucusu Ali Sunal'dan skandal skeçle ilgili açıklama geldi. Sunal "Bu ekipten kimse bir gaziye saygısızlık etmeyi bırakın düşünemeyiz bile efendim. Böyle bir konuyla gazilerimizin karşısında olduğumuz için hepsinden özür diliyoruz" dedi.

    Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'da yayınlanan bir skeçte, mizah adı altında gaziler için "Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" skandal sözler kullanıldı. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan skece tepkiler çığ gibi büyürken, programın sunucusu Ali Sunal'dan günler sonra özür açıklaması geldi.

    "HEPSİNDEN ÖZÜR DİLİYORUZ"

    Güldür Güldür programının sunucusu Ali Sunal, bu tepkiler sonrası programda bir açıklama yaptı. Vermek istedikleri mesajı seyirciye aktaramadıklarını ve yanlış anlaşıldıklarını belirten Sunal, "Doğruyu anlatacağız ama doğruyu anlatmak için önce yanlışı göstermemiz lazım. Bugüne kadar Güldür Güldür Show her zaman haklının doğrunun yanında oldu, haklıyı doğruyu savundu buna böyle de devam edecek. Sosyal medyada gündem olduk, skeçte anlattığımız bir yanlış bizim doğrumuz gibi kabul edilince iş gündeme düştü ve konu tartışmaya açıldı. Yanlışı anlatmadan doğruyu gösteremeyiz ama bu yanlış bizim doğrumuz gibi yansıtılınca tabii iş üzücü bir hale geldi. Bizi asıl kahreden gazilerimizin karşısına bu gündemle çıkmak... Bu ekipten kimse bir gaziye saygısızlık etmeyi bırakın düşünemeyiz bile efendim. Böyle bir konuyla gazilerimizin karşısında olduğumuz için hepsinden özür diliyoruz." dedi. 

    RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI 

    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayınla ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti: “Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum. Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez. Ulvi gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Güldür Güldür ShowGaziRtükAli Sunal
    Haberler > Magazin > Ali Sunal, Güldür Güldür'ün skandal gazi skeci sonrası çark etti
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