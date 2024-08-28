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‘Amin’ videosuyla gündem olan Gizem Yıldız evlendi! Sosyal medyada yorum yağdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erkek arkadaşıyla birlikte çektiği ‘Amin amin’ videosu ile adını duyuran sosyal medya fenomeni Gizem Yıldız geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı. Ünlü isim yaptığı son paylaşımla evlendiğini duyurdu. Sosyal medyada düğün karelerini paylaşan fenomene yorum yağdı.

Tiktok fenomeni Gizem Yıldız, erkek arkadaşı ile birlikte çektiği video ile popülerlik kazanmıştı. Videoda tekrar ettiği ‘Amin amin’ sözü ve ses tonuyla viral olan Yıldız geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı.

‘Amin’ videosuyla gündem olan Gizem Yıldız evlendi! Sosyal medyada yorum yağdı - 1. Resim

Ünlü isim bu kez ise yaptığı son paylaşımla evlendiğini duyurdu. Düğünden karelerini peş peşe paylaşan ünlü ismin gelinliği dikkat çekti. Yıldız’ın paylaşımına sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı. “Mutu olun”, “Çok yakışıyorsunuz”, “Gelinliği hiç beğenmedim”, Allah'ım mutluluğunuzu daim etsin” gibi yorumlar yapıldı.

‘Amin’ videosuyla gündem olan Gizem Yıldız evlendi! Sosyal medyada yorum yağdı - 2. Resim

GİZEM YILDIZ GEÇTİĞİMİZ AYLARDA NİŞANLANMIŞTI

‘Amin’ videosuyla gündem olan Gizem Yıldız evlendi! Sosyal medyada yorum yağdı - 3. Resim

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Gizem Yıldız’ın isteme töreninde ailesinin olmadığını belirterek kırıcı yorumlar yapmıştı. Yıldız, ise bu yorumlara 135 bin takipçili Instagram hesabından sitem etmiş ve annesinin kendisini iki yaşındayken terk ettiğini belirterek şunları söylemişti:

‘Amin’ videosuyla gündem olan Gizem Yıldız evlendi! Sosyal medyada yorum yağdı - 4. Resim

“Twitter’da atılan saçma saçma sapan hikayeleri gördükçe o kadar çok canım sıkılıyor ki… Yok beni komşulardan istemişler, yok arkadaşlarımdan istemişler… Arkadaşlar evet ben annem ve babamla görüşmüyorum. Daha doğrusu onlar benimle görüşmüyor. Annem iki yaşında terk etti beni zaten biliyorsunuz. Babamla da son zamanlarda görüşmüyoruz ama ben sahipsiz bir insan da değilim. Benim ağabeyim var ve beni ağabeyimden istediler. Benim için gayet de gurur verici bir andı. Kimse olmasa da hiç problem değil. Her şeyden önce Rabbim var.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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