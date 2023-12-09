Anne olmaya hazırlanan Songül Öden yeni fotoğraflarını paylaştı

9 Aralık 2023 16:50 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 16:51

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

‘Umutsuz Ev Kadınları’ , ‘Gümüş’ , ‘Oğlum’ gibi dizilerin yanı sıra ‘Acı Aşk’ , ‘Ekşi Elmalar’ , ’72. Koğuş’ adlı filmlerde rol alan Songül Öden kız bebek bekliyor.

Başarılı oyuncu, 3 yıl önce iş insanı Arman Bıçakçıyla dünya evine girdi. İkili aile arasında gerçekleştirdikleri sade bir tören ile mutluluğa ‘evet’ dedi. Öden ile Bıçakçı’nın düğününe pandemi nedeniyle yalnızca 20 kişi katıldı.

Arman Bıçakçı - Songül Öden

Evliliğini gözlerden uzak bir şekilde yaşayan çiftten, geçtiğimiz aylarda güzel haber geldi. İkilinin bebek beklediği öğrenildi. İlk kez anne olma heyecanını yaşayan Songül Öden’in kız bebek beklediği ortaya çıktı.

“EŞİMİ HİÇ ZORLAMADIM”

Bir davette görüntülenen oyuncu, verdiği röportajda gebelik sürecinden bahsetmişti. Çok problemli bir hamilelik geçirmediğini belirten Öden, “Hamilelik güzel geçiyor. Mide bulantısı ve reflü dışında tabii ki. Hamilelik sürecinde eşimi de hiç zorlamadım, sadece bir kere karpuz istemiştim. Ona aşerdim yani. Herkes ister. Ne var bunda!” şeklinde konuşmuştu. Muhabirlerin "İsim düşündünüz mü?" sorusunu da cevaplayan oyuncu, aklında bir şeylerin olduğunu ama tam emin olmadığını belirtmişti.

ÜNLÜ OYUNCUDAN HAMİLELİK POZLARI

Şimdilerde hamileliğinin 8. ayında olan oyuncu, doğuma günler kala karnı burnunda objektif karşısına geçti. Takipçileri ile bu pozlarını paylaşan Öden’e çok sayıda yorum geldi.

Öte yandan Suzan Kardeş, Demet Evgar, Devrim Yakut, Nilgün Belgün gibi ünlü isimler Songül Öden’in paylaşımının altına nazar boncuğu emojisi koymayı ihmal etmedi.