Ünlü fenomen kendiyle evlendi! Damatsız düğünün nedeni herkesi şaşırttı

9 Aralık 2023 15:51 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 15:55

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Show Haber

Instagram’da 150 bini aşkın takipçisi bulunan ve ‘Kübrasal’ adıyla bilinen Kübra Aykut, kendisini kimseye layık görmediği için kendiyle evlendi.

HİÇBİR DETAYI ATLAMADI

Gönlüne göre damat adayı bulamayan 28 yaşındaki Aykut, kendiyle evlenmekte karar kıldı. Sadece tek taşını seçmekle kalmayıp tüm altın ve takılarını aldı. Düğünüyle ilgili hiçbir detayı da atlamadı. Gelinlik giyen, arabasını süsleten, davetiye bastıran ve konvoyun önünü kesenlere zarf bile dağıtan fenomen, bol oynamalı ve takı töreninin de olduğu bir düğün organize etti.

Show Haber’e konuşan fenomen “Damat yoktu, aday da yoktu. Gelin arabasının arkasına ‘Kızlar üzülmeyin, damat yok’ yazdırdım. Zaten ailem beni vermeye kıyamıyordu, onlar da tamam dedi” şeklinde konuştu.

“DAMAT NEREDE?” DİYE SORDULAR

Arkadaşlarıyla eğlenmek için bu düğünü yaptığını belirten isim, “Tüm arkadaşlarımın düğününe gittim, hepsine takımı taktım. Çok eğlendim, ‘Neden benim düğünüme gelmesinler’ dedim ve düğün yapmaya karar verdim. Herkes epey şaşırdı, son dakikaya kadar ‘Damat nerede’ diye soruyorlardı. Damat yok! Deli ruhlu bir insanım, çok da şaşırmadılar” dedi.

Kübra Aykut, horonlu ve halaylı düğünden sonra balayına çıkmayı da ihmal etmedi.

Sosyal medyada gelinlikli fotoğraflarını paylaşan fenomen, eleştiri oklarının hedefi oldu. Bazı kullanıcılar “Saçma sapan boş işler” , “Şımarık biri” , “Gereksiz ve boş insan” , “Kimseyi kendine layık görmemiş-miş…” tarzında yorumlar yaptı.