Annesinin hastalığını açıklayan Mahsun Kırmızıgül sahnede gözyaşlarına boğuldu: O kadar üzülüyorum ki…

23 Aralık 2023 08:30 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 08:35

‘Dinle’ , ‘Yıkılmadım’ , ‘Belalım’ , ‘Bu Sevda Bitmez’ gibi şarkılarıyla bilinen arabesk müziğin güçlü sesi Mahsun Kırmızıgül, sevenleriyle buluştu. Hayranlarını coşturan şarkıcı, sonrasında söylediği şarkıyla duygusal anlar yaşadı.

Sahnede ‘Annem Annem’ şarkısını seslendiren Mahsun Kırmızıgül bir anda gözyaşlarına boğuldu. Kırmızıgül, annesi Faike Bazencir’in Alzheimer ile mücadele ettiğini belirterek üzüntüsünü “Duygusala bağlıyorum sonunu getiremiyorum çünkü annem Alzheimer ve beni tanımıyor. O kadar üzülüyorum ki!” sözleriyle paylaştı.

Annesinin kendisini hatırlamadığını ve bunun çok acı olduğunu anlatan Kırmızıgül, şarkısını yarıda kesti. Seyirciden özür dileyen şarkıcı, daha sonra kaldığı yerden devam etmeye çalıştı.

“TUĞLA TAŞIYARAK 3 ÇOCUK BÜYÜTTÜ”

Annesine düşkünlüğüyle bilinen Mahsun Kırmızıgül, daha önce yaptığı Anneler Günü paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Annesi olmayan evlatların ve çocuklarını kaybeden annelerin başta olmak üzere tüm annelerin gününü kutluyorum. Darda olduğumuzda aradığımız, hüzünlendiğimizde sığındığımız limanımızdır annelerimiz. Benim annem kiremithanelerde tuğla taşıyarak 3 çocuk büyüttü. Okumamış ama ileriyi gören çileli annemin, bana yıllar önce söylediği bir sözü unutamam. Bana “Buralarda durma, harcanırsın. Eğer büyük bir dam olmak istiyorsan umut batıda” demişti. Ve ben onu dinleyerek İstanbul’a taşınmıştım. Aslında o benim gerçek yol gösterenim, kılavuzumdu. Bugüne kadar yapmış olduğum eserlerin, filmlerin gerçek kahramanı olan anneme teşekkür ederim. Anneler günü kutlu olsun.'