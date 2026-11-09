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Apple'ın CEO'suyla röportaj yaptı, sosyal medya karıştı: 'Fatih Terim'in kızı...' eleştirisine fena patladı

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Apple'ın CEO'suyla röportaj yaptı, sosyal medya karıştı: 'Fatih Terim'in kızı...' eleştirisine fena patladı
Başlık ResmiAppleın CEOsuyla röportaj yaptı, sosyal medya karıştı: Fatih Terimin kızı... eleştirisine fena patladı

Apple CEO'su Tim Cook'un İstanbul ziyareti sırasında röportaj yaptığı Buse Terim, sosyal medyada babası Fatih Terim üzerinden gelen eleştirilere sert çıkıştı.

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Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Apple CEO'su Tim Cook'un İstanbul ziyareti sırasında gerçekleştirdiği buluşmalar sosyal medyada dikkat çekti. Cook, ziyaret kapsamında Apple'ın İstanbul’daki bir mağazasına da uğradı.

Teknoloji dünyasının tanınmış ismiyle bir araya gelenler arasında Fatih Terim'in kızı Buse Terim de yer aldı. Cook ile gerçekleştirdiği röportajı sosyal medya hesabından paylaşan Terim’e kullanıcılardan yorum yağdı.

Apple'ın CEO'suyla röportaj yaptı, sosyal medya karıştı: 'Fatih Terim'in kızı...' eleştirisine fena patladı
Başlık ResmiApple'ın CEO'suyla röportaj yaptı, sosyal medya karıştı: 'Fatih Terim'in kızı...' eleştirisine fena patladı

"FATİH TERİM'İN KIZI OLMAK DIŞINDA HİÇBİR VASFI YOK"

Bir sosyal medya kullanıcısı, Buse Terim'in Tim Cook ile röportaj yapmasını eleştirerek görüşmenin bir gazeteci tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini savundu. Kullanıcı, "Fatih Terim’in kızı olmak dışında hiçbir vasfı olmayan bu kadın yerine gerçek gazeteciler ile bir araya gelme fikri kimsenin aklına gelmez. Önceden hazırlanmış sorular ve cevapları... İşte Apple Gezegeni bu…” ifadelerinde bulunarak Buse Terim’e babası üzerinden yüklendi.

Apple'ın CEO'suyla röportaj yaptı, sosyal medya karıştı: 'Fatih Terim'in kızı...' eleştirisine fena patladı
Başlık ResmiApple'ın CEO'suyla röportaj yaptı, sosyal medya karıştı: 'Fatih Terim'in kızı...' eleştirisine fena patladı

“YIL 2026, HALA BURADAN VURMAK KALMADI YA…”

Kendisine yöneltilen eleştiriyi sosyal medya hesabında paylaşan Buse Terim, içerik üreticiliği geçmişini hatırlatarak kullanıcıya şu sözlerle sert çıkıştı:

"Dostum 16 yıldır içerik üretmek ve içerik üreticisi olmak gibi bir vasfım da var, belli ki senin bir haber olduğun. Yıl oldu 2026 hâlâ buradan vurmak kalmadı ya... Bu buluşma ‘İçerik üreticileriyle” gerçekleşti."

Türkiye’de bunu yapan 4 kişiden biri olduğunu vurgulayan Terim, “Gazetecilerle bir araya gelinen bir organizasyon yapılsaydı zaten ben olmazdım” şeklinde konuştu.

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