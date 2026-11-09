Kızıl Goncalar’ın Üstad’ı ünlü oyuncu Murat Divitçioğlu, üniversite hayalini yıllar sonra gerçekleştirdi. Ailesiyle Çanakkale’ye yerleşen oyuncu, hem doğa ile iç içe yaşıyor hem de esnaflık yapıyor. Çekimler için İstanbul’a gidip geldiğini belirten Divitçioğlu “İnsanlar buralarda sürekli simit, poğaça aynı şeyler yemekten biraz sıkıldılar. Ne yapalım derken böyle bir fikir attı Barlas ortaya. İnsanlar da gayet memnun” diyerek ikinci işini açıkladı.

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Kardeşlerim ve Kızıl Goncalar’da canlandırdığı karakterle bilinen ünlü film, dizi ve reklam oyuncusu Murat Divitçioğlu, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine yerleşti. Üniversitede okuduğu şehirde hayatını devam ettirme kararı alan Divitçioğlu daha sakin bir hayat kurmak istediğini söyledi.

HEM OYUNCU HEM DE ESNAF

Oyuncu Murat Divitçioğlu çekimlerden kalan zamanında arkadaşı Barlas Balcı'nın sandviç işletmesinde vaktini değerlendiriyor. İşletme sahibi Barlas Balcı, oyuncu Murat Divitçioğlu ile birlikte çalışmanın müşterilerini arttırdığını da belirtti.

Ünlü oyuncu esnaf oldu! Üniversite hayali için tası tarağı toplayıp Çanakkale’ye taşındı, fotoğraf çektirmek için gelen var

“ÜNİVERSİTEDE KURDUĞUMUZ BİR HAYALDİ”

Çanakkale'de huzur içinde yaşadığını söyleyen Murat Divitçioğlu, şöyle konuştu:

Bu sandviç hikayemiz bizim uzun yıllara dayanıyor. Barlas'ta üniversite yıllarında kurduğumuz bir hayaldi. Şimdi bunu Bayramiç'te gerçekleştiriyor olmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz. Ben zaten Çanakkale'de okudum tiyatro bölümünü. Uzun yıllar Çanakkale de yaşadım, bölgeyi de biliyordum. Daha sonra işler başladı. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar oyunculuk yaptım. Daha sonra onun peşinden diziler, reklamlar geldi. ‘Kardeşlerim'de, daha sonra ‘Mehmed: Fetihler Sultanı'nda oynadım. Şimdi de bir sürü reklamda oynadım.

Ünlü oyuncu esnaf oldu! Üniversite hayali için tası tarağı toplayıp Çanakkale’ye taşındı, fotoğraf çektirmek için gelen var

“ÇOCUKLAR DOĞANIN İÇİNDE BÜYÜYOR”

Bursa'da, İstanbul'da yaşadığım dönemlerde çok gergin birisiydim yani haliyle şehir ortamı. Çocuklarımızı orada büyütmek eşimle de hiç hoşumuza gitmedi. Şimdi benim burada çocuğum parka rahat gidebiliyor, okuluna rahat gidebiliyor. Doğanın içinde büyüyor. Tavuklarımız var, domateslerimiz var.

Ünlü oyuncu esnaf oldu! Üniversite hayali için tası tarağı toplayıp Çanakkale’ye taşındı, fotoğraf çektirmek için gelen var

“BİZ YAPMIYORUZ. KENDİLERİ TASARLIYOR”

Oyunculuktan kalan vaktinde doğa ile iç içe yaşayan oyuncu Divitçioğlu, aynı zamanda arkasının sandviç işletmesinde esnaflık yaptığını belirtti.

Divitçioğlu “Burada doğada yaşadığımızdan dolayı daha huzurlu oluyoruz. İstanbul'a gidip geliyorum çekimler için. Devam eden çekimlerime, reklamlara. Burada da birçok insanla karşılaşıyoruz. Onları güzel kendi sandviçlerimizden yapıyoruz ve aslında biz de yapmıyoruz. Kendileri tasarlıyor. Bunu İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da yaşayanlar biliyor. Bunu buraya taşımak istedik Barlas'la. Bu açıkçası Barlas'ın fikriydi. Ben de ona iştirak ettim. Şimdi de buraya geldiğimiz zaman insanlar buralarda sürekli simit, poğaça aynı şeyler yemekten biraz sıkıldılar. Biz de sıkıldık aslında bundan. Ne yapalım, ne yapalım derken böyle bir fikir attı Barlas ortaya. Çok da güzel oldu. İnsanlar da gayet memnun.

Ünlü oyuncu esnaf oldu! Üniversite hayali için tası tarağı toplayıp Çanakkale’ye taşındı, fotoğraf çektirmek için gelen var

“GÜZEL BİR ESNAF PROFİLİ ÇİZİYOR”

İşletmeci Barlas Balcı ise “Bu işe başladığımızda insanlar her geldiğinde şöyle tepkiler veriyorlar; 'tanıyorum ama nereden' diye. Ondan sonra biz biraz hatırlatıyoruz. Dışarıdan Murat ağabeyi görmek için sırf yıllarca sinemalarda, filmlerde, dizilerde, reklam filmlerinde oynadığı için onu görüp, burada bir şeyler yiyip, onunla biraz fotoğraf çekilip muhabbet etmek için çok fazla gelen var. Murat abi de sağ olsun çok mütevazi bir insan. Onlara sanki 40 yıldır dostlarıymış gibi, arkadaşlarıymış gibi güzel bir esnaf profili çiziyor” diye konuştu.

Ünlü oyuncu esnaf oldu! Üniversite hayali için tası tarağı toplayıp Çanakkale’ye taşındı, fotoğraf çektirmek için gelen var

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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