Arak dizisi ile ekranlara dönen İlker Kaleli’ye Sıla’dan tam destek! İlk bölüme yorum yağdı

22 Aralık 2023 10:43 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 10:45

Başrollerinde İlker Kaleli ve Öykü Karayel’in yer aldığı Show TV’nin yeni dizisi Arak, dün akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlker Kaleli’ye desteğini esirgemedi.

“UZUN SÜRECEK NİCE BAŞLANGIÇLARA”

Son olarak 2020 yılında Öğretmen dizisiyle izleyiciyle buluşan İlker Kaleli, Arak ile ekranlara döndü. Şarkıcı Sıla Gençoğlu, dün akşam yayınlanmaya başlayan dizi için bir paylaşım yaptı.

Erkek arkadaşı İlker Kaleli’nin heyecanını paylaşan Sıla, “En uzun gecede uzun sürecek nice güzel başlangıçlara sevgilim” notunu düştü.

SEYİRCİ DE YORUM YAĞDIRDI

Öykü Karayel’in Zeynep, İlker Kaleli’nin Kara rolünü üstlendiği dizi, 21 Aralık Perşembe birinci bölümüyle Show TV’de yayınlandı. İki başarılı oyuncuyu yan yana gören seyirciler de sosyal medya platformu X’ten yorumlarda bulundu. Kullanıcılar “Arak müthiş olmuş, düzel dizi, izlenir” , “Arak bence sürükleyici dizi” , “Oyunculuk, ses, konuşma inanılmaz. İlker Kaleli’yi çok özlemişiz” şeklinde yorum yaptı.

ARAK DİZİSİ KONUSU

Dizi, hırsızlıkla hem kendini hem de yaşadığı mahalleyi geçindiren Kara’nın (İlker Kaleli) ailesinin hayatını karartanların peşine düşmesini ve bu sırada yolunun beklenmedik bir şekilde kesiştiği Zeynep ile (Öykü Karayel) başına gelenleri ekrana taşıyacak.

ARAK DİZİSİ OYUNCULARI

İlker Kaleli ve Öykü Karayel’in başrolünü üstlendiği dizinin kadrosunda Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden başarılı ve sevilen oyuncular yer alıyor.