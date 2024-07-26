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Arif Verimli'yi kimse böyle görmemişti! Son paylaşımı şaşırttı

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Arif Verimli&#039;yi kimse böyle görmemişti! Son paylaşımı şaşırttı

Magazin Haberleri

Geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı ile yollarını ayıran ünlü psikiyatrist Arif Verimli’nin son paylaşımı çok konuşuldu. Evlilik fotoğrafını paylaşan ünlü ismin gençlik yılları ve bıyıklı hali dikkatlerden kaçmadı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 14 yıl geçiren Prof. Dr Arif Verimli, geçtiğimiz yıllarda programa veda etmişti. Ünlü isimden gündeme dair ara ara paylaşımlar geliyor. Verimli, bu kez son paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Arif Verimli'yi kimse böyle görmemişti! Son paylaşımı şaşırttı - 1. Resim

Ünlü psikiyatrist Prof. Dr Arif Verimli'den nostaljik bir paylaşım geldi. 25 Temmuz evlilik yıl dönümü dolayısıyla eşiyle olan fotoğrafını paylaşan Arif Verimli şunları ifade etti:

"Canım eşim Aydan'la bugün 46. evlilik yıldönümümüz... Kendisine ve tüm evlilik hayatımız için iki oğlumuz için ve hayatıma tüm kattıkları için yürekten minnettarım. İyi ki varsın canım eşim. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun... Nicelerine erelim inşallah.”

Arif Verimli'yi kimse böyle görmemişti! Son paylaşımı şaşırttı - 2. Resim

Verimli'nin eşiyle paylaştığı nikah fotoğrafında ünlü psikiyatristin bıyıklı halini ilk kez görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Düzenleyen:  - Magazin
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