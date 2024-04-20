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Arka Sokaklar bitiyor mu? Merakla beklenen açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arka Sokaklar bitiyor mu? Merakla beklenen açıklama geldi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Fenomen dizi Arka Sokaklar, verdiği uzun aranın ardından yeni yapımcısı D Media ile sete çıkmıştı. Anlaşmanın bitmesine az bir zaman kala, dizinin 19. sezonunun çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu.

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Özlem Çınar gibi oyuncuları bir araya getiren Arka Sokaklar’ın yayın döneminin bitmesine az bir zaman kala, dizinin 19. sezondaki akıbetiyle ilgili beklenen açıklama geldi.

Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu’nun vefatının ardından dizinin akıbeti merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili Türker İnanoğlu’nun oğlu İlker İnanoğlu, bir açıklama yaptı.

Arka Sokaklar bitiyor mu? Merakla beklenen açıklama geldi - 1. Resim

19 SEZON ÇEKİLECEK Mİ?

Kanal D 18 sezondur devam eden fenomen polisiye dizisi Arka Sokaklar'ı Erler Filmden 42 bölümlüğüne kiralamıştı. Geçen yıl Erler Film imzalı dizinin hakları, duayen yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı döneminde Kanal D İç Yapımlar'ın şirketi D Media tarafından 42 bölümüne devralınmıştı. Haziran ayında anlaşma bitiyor. "Arka Sokaklar"ın yapımcısı Türker İnanoğlu 2 Nisan'da aramızdan ayrılmıştı. Dizinin 19. sezonunun çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu.

BU KONUDA GÖRÜŞME YAPILACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş, merak edilen bu soruyu dizide Engin’i canlandıran Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker inanoğlu'na yöneltti. Babasının vefatının ardından zor günler geçiren bir yandan da sette işine devam eden İlker İnanoğlu "Henüz Kanal D ile bu konuyu konuşmadık" dedi. Kanal D cephesinin ise diziye devam etmek istediği, bu konuda görüşme yapacağı öğrenildi.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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