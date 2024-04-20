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Komedyen Hasan Can Kaya’dan kötü haber! Acil ameliyata alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Komedyen Hasan Can Kaya’dan kötü haber! Acil ameliyata alındı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya, arkadaşlarıyla futbol oynarken omzunun üstüne düştü. Ünlü komedyenin omuzunda kırık oluştuğu ve acil olarak ameliyata alındığı öğrenildi.

Son yılların en çok konuşulan ve Exxen’de yayınlanan programı Konuşanlar ile izleyicinin gönlünde taht kuran Hasan Can Kaya’dan kötü bir haber geldi. 

5 SAATLİK OPERASYON

Ünlü komedyenin arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada düştüğü öğrenildi. Omuzunda kırıklar olduğu tespit edilen komedyen apar topar ameliyata alındığı kaydedilirken, operasyonun 5 saat süreceği bildirildi. 

TURNESİ ERTELENDİ

Hasan Can Kaya ameliyatın ardından istirahat amaçlı birkaç saat hastanede kalacak. Öte yandan Kaya’nın 24 Nisan -1 Mayıs tarihleri arasında yapacağı ve biletleri günler öncesinden tükenen ABD turnesinin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. 

Sağlık durumuyla ilgili sevenlerini üzen Hasan Can Kaya, sosyal medyadan henüz bir paylaşım ve açıklama yapmadı.  

Komedyen Hasan Can Kaya’dan kötü haber! Acil ameliyata alındı - 1. Resim

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

16 Aralık 1989'da İstanbul'da doğdu. 1 Erkek 1 Kadın dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş’ta düzenli olarak stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020'de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı. 

Konuşanlar adlı programı Aralık 2020'de Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen adlı platforma taşındı ve YouTube'a yüklenen bölümler yayından kaldırıldı.

Konuşanlar programıyla adını duyuran Hasan Can Kaya, son olarak Büşra Pekin ile ‘Çok Aşk’ filminde rol aldı.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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