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Aşırı kilo kaybeden Nihal Candan yoğun bakımda! Kardeşi gözyaşlarını tutamadı: Ölüyor, bir şeyler yapın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aşırı kilo kaybeden Nihal Candan yoğun bakımda! Kardeşi gözyaşlarını tutamadı: Ölüyor, bir şeyler yapın
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hakkında "kara para aklama" ve "dolandırıcılık" suçlamaları bulunan Nihal Candan, tutukluluğu sırasında 37 kiloya kadar düşmesi sonrası 'Anoreksiya Nervoza' teşhisiyle cezaevinden tahliye olmuştu. Fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkan Candan'ın, yoğun bakıma alındığı belirtildi. Fenomen için kardeşi Bahar Candan, sosyal medya hesabından "Ablam ölüyor, bir şeyler yapın" diyerek, yardım çağrısında bulundu.

'Candan kardeşler' olarak bilinen ve sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan, dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla 16 Kasım 2023’te tutuklanmıştı. Nihal Candan, cezaevinde 37 kiloya kadar düşmüş ve Anoreksiya Nervoza teşhisi konulmasının ardından tahliye edilmişti. Candan’ın son hali dikkat çekmişti. Daha da zayıflayan fenomen, yeniden sağlık durumuyla gündeme geldi.

Aşırı kilo kaybeden Nihal Candan yoğun bakımda: Ablam ölüyor! Bir şeyler yapın - 1. Resim

NİHAL CANDAN YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Bahar Candan, ablasının son durumuna dair açıklama yaptı. Nihal Candan'ın hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını duyuran Bahar Candan, ablasıyla ilgili endişesini paylaştı.

Aşırı kilo kaybeden Nihal Candan yoğun bakımda: Ablam ölüyor! Bir şeyler yapın - 2. Resim

"ABLAM ÖLÜYOR"

"Bir şeyler yapın" diyerek, yardım çağrısında bulunan Bahar Candan, "Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız" ifadelerini kullandı.

Aşırı kilo kaybeden Nihal Candan yoğun bakımda: Ablam ölüyor! Bir şeyler yapın - 3. Resim

Ablasından iyi bir haber bekleyen Bahar Candan, koroner yoğun bakım önünde gözyaşlarına hakim olamadığı anları da sosyal medyaya ekledi.

Aşırı kilo kaybeden Nihal Candan yoğun bakımda: Ablam ölüyor! Bir şeyler yapın - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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