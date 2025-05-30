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"Eşim benden fakir çıktı" deyip dava açmıştı: Mahkeme Nihal Candan için kararını verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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&quot;Eşim benden fakir çıktı&quot; deyip dava açmıştı: Mahkeme Nihal Candan için kararını verdi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dolandırıcılıkla yargılanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın eşiyle karşılıklı açtığı boşanma davasında mahkeme Candan'ın 70 bin lira nafaka almasına hükmetti. 'Zengin sandığım eşim benden fakir çıktı' diyen Candan'ın eşinden taleplerinden biri de evdi...

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından 24 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Nihal Candan'ın, eşi Faruk Çiçek'in kendisine boşanma davası açması üzerine karşı dava ile karşılık verdi.

"Eşim benden fakir çıktı" deyip dava açmıştı: Mahkeme Nihal Candan için kararını verdi - 1. Resim

"SEN ÇEKİL ARADAN"

Ekol TV'nin haberine göre İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına avukatıyla birlikte katılan Candan, "Herhangi bir iletişimde olmak istemiyorum frekansımı düşüren insanlarla. Sen çekil aradan halletsin yaradan" sözleriyle dikkat çekti.

"Eşim benden fakir çıktı" deyip dava açmıştı: Mahkeme Nihal Candan için kararını verdi - 2. Resim

Duruşma sonunda mahkeme, Faruk Çiçek'in Nihal Candan'a aylık 70 bin lira tedbir nafakası ödemesine hükmetti. Davanın bir sonraki duruşması ise 21 Ekim'de görülecek.

Nihal Candan'ın ev talebinin akıbeti ve davanın seyri ise merak konusu.

"Eşim benden fakir çıktı" deyip dava açmıştı: Mahkeme Nihal Candan için kararını verdi - 3. Resim

37 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Nihal Candan 37 kiloya kadar düşmüş ve 'Anoreksiya nervoza' adı verilen hastalık teşhisi konulmasının ardından geçtiğimiz aylarda tahliye edilmişti.

Nihal Candan, son görüntüsünü sosyal medya sayfasında paylaştı. Nihal Candan'ın daha da zayıfladığı dikkat çekti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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