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Aslı Hünel'in anne özlemi! Paylaşımı yürek yaktı: Gözümüzün önündesin hep

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aslı Hünel&#039;in anne özlemi! Paylaşımı yürek yaktı: Gözümüzün önündesin hep
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel ile oyuncu Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel, 20 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ünlü şarkıcı, annesini vefatının birinci ayında duygu yüklü bir paylaşımla andı.

Aslı Hünel ile Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ünlü kardeşlerin annesi, 20 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Şükran Hünel, 21 Mayıs'ta İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Annesi Şükran Hünel'e olan özlemini her fırsatta dile getiren 48 yaşındaki şarkıcı, annesinin vefatının birinci ayında duygusal bir paylaşım yaptı.

Aslı Hünel'in anne özlemi! Paylaşımı yürek yaktı: Gözümüzün önündesin hep - 1. Resim

"TAM BİR AY OLDU SEN GİDELİ"

Aslı Hünel, annesine sarıldığı kareye "Tam bir ay oldu sen gideli. Bir saniye bile çıkmıyorsun aklımızdan, kalbimizden. Gözümüzün önündesin hep" ifadelerini kullandı.

Aslı Hünel'in anne özlemi! Paylaşımı yürek yaktı: Gözümüzün önündesin hep - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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