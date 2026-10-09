Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş’ın 14’üncü kattan düşerek hayatını kaybetmesi gündem oldu. Genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma sürerken gazeteci Burhan Akdağ, Sezen Taş’ın özel hayatına ve olayın yaşandığı balkona ilişkin dikkat çeken iddiaları paylaştı. Akdağ’ın, “Düştüğü öne sürülen yer kolayca düşülebilecek bir balkon değil” sözleri dikkat çekti.

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Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi’nde bulunan Liparis 5 Tatil Sitesi’nde dün sabah saat 06.30 sıralarında trajik bir olay yaşandı. Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş, 14’üncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Genç kadının cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş’ın şüpheli ölümü! Boşanma süreci ve balkon detayı çarpıcı…

SEZEN TAŞ’IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Sezen Taş’ın şüpheli ölümüne ilişkin emniyet güçlerinin başlattığı soruşturma devam ederken gazeteci Burhan Akdağ’dan konuyla ilgili açıklamalar geldi. Acı haberi duyuran Akdağ, Aysu Mola’nın YouTube canlı yayınına katılarak olayla ilgili kendisine ulaşan bilgileri aktardı.

Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş’ın şüpheli ölümü! Boşanma süreci ve balkon detayı çarpıcı…

BOŞANMA SÜRECİNDE OLDUĞUNU BELİRTTİ

Genç kadının ölümüne ilişkin çeşitli iddiaları paylaşan Burhan Akdağ, Sezen Taş’ın evliliğinde sorunlar yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu yönünde bilgiler bulunduğunu öne sürdü. Akdağ’ın aktardığı iddiaya göre Sezen Taş’ın eşi, olaydan bir gün önce Trabzon’a gitmişti.

Olayın gerçekleştiği balkonun yapısına da dikkat çeken gazeteci, kendisine ulaşan bilgilere göre buranın kolaylıkla düşülebilecek bir alan olmadığını savundu.

Akdağ, Sezen Taş’ın son dönemde psikolojik açıdan zor bir dönemden geçmiş olabileceğine ilişkin iddiaların da gündeme geldiğini belirtti. Ancak bu yöndeki bilgilerin henüz resmi olarak doğrulanmadığını vurguladı.

Gazeteci, olayın ardından Atilla Taş’a henüz ulaşamadıklarını da ifade etti. Genç kadının ölümüne ilişkin soruşturma sürerken paylaşılan iddiaların yetkili makamlarca doğrulanmış bilgiler olmadığına dikkat çekildi.

Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş’ın şüpheli ölümü! Boşanma süreci ve balkon detayı çarpıcı…

ATİLLA TAŞ: O ÇOK İYİ BİR EVLAT OLDU

Sezen Taş’ın ölümünün ardından Atilla Taş’ın geçmişte kızıyla ilgili yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi. Genç yaşta baba olan şarkıcı, yıllar önce katıldığı bir programda babalık deneyiminden söz etmişti.

Taş, o dönem yaptığı açıklamada, “Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir evlat oldu” ifadelerini kullanmıştı. Erken yaşta evlendiğini anlatan şarkıcının, bugün iki torunu olduğunu da dile getirdiği sözleri yeniden hatırlandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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